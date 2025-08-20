+Milionária 278: resultado de hoje (20/08); prêmio é de R$ 145 milhões

+Milionária: resultado de hoje, concurso 278, quarta-feira, 20 de agosto de 2025 (20/08/25). O prêmio é de R$ 145 milhões / Crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil

O resultado do 278 concurso +Milionária foi divulgado hoje, quarta-feira, 20 de agosto de 2025 (20/08/25). O prêmio é de R$ 145 milhões. Os números serão sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e você pode conferir as dezenas premiadas abaixo.

Resultado +Milionária de hoje (20/08/25): Concurso 278 Dezenas sorteadas: 18 - 38 - 04 - 49 - 36 - 45 Trevos sorteados: 3 - 2 A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube:

Resultado +Milionária de sábado (16/08/25): Concurso 277

Dezenas sorteadas: 07 - 10 - 35 - 42 - 43 - 47 Trevos sorteados: 4 - 5 Resultado +Milionária de quarta (13/08/25): Concurso 276

Dezenas sorteadas: 12 - 46 - 35 - 28 - 16 - 39