+Milionária 278: resultado de hoje (20/08); prêmio é de R$ 145 milhões+Milionária: resultado de hoje, concurso 278, quarta-feira, 20 de agosto de 2025 (20/08/25). O prêmio é de R$ 145 milhões
O resultado do 278 concurso +Milionária foi divulgado hoje, quarta-feira, 20 de agosto de 2025 (20/08/25). O prêmio é de R$ 145 milhões.
Os números serão sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e você pode conferir as dezenas premiadas abaixo.
Resultado +Milionária de hoje (20/08/25): Concurso 278
Dezenas sorteadas: 18 - 38 - 04 - 49 - 36 - 45
Trevos sorteados: 3 - 2
A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube:
Resultado +Milionária de sábado (16/08/25): Concurso 277
Dezenas sorteadas: 07 - 10 - 35 - 42 - 43 - 47
Trevos sorteados: 4 - 5
Resultado +Milionária de quarta (13/08/25): Concurso 276
Dezenas sorteadas: 12 - 46 - 35 - 28 - 16 - 39
Trevos sorteados: 5 - 2
Resultado +Milionária de sábado (09/08/25): Concurso 275
Dezenas sorteadas: 04 - 17 - 19 - 22 - 25 - 36
Trevos sorteados: 4 - 5
+Milionária: como jogar na loteria?
Você deve escolher entre números e trevos para competir pelo prêmio em dinheiro. Cada aposta custará R$ 6; A aposta múltipla custará o valor da aposta simples multiplicado pelas unidades compradas.
As apostas podem ser feitas em todas as casas lotéricas do Brasil, bem como no aplicativo e portal Loterias Caixa.
O formato das apostas funciona assim: nas apostas simples, você deve escolher pelo menos seis números entre 01 e 50 e depois pelo menos dois trevos dos seis disponíveis. Se a aposta for múltipla, é possível escolher entre 6 a 12 números, e de 2 a 6 trevos.
Como é feito o sorteio +Milionária?
O prêmio será decidido com um pote contendo 50 bolas numeradas, das quais serão sorteadas seis, e depois duas bolas do pote com seis, contendo trevos. O maior prêmio será concedido a quem acertar todos os seis números e dois trevos.
Mais sobre +Milionária
Outras ferramentas da nova modalidade são conhecidas como “surpresinha” e “teimosinha”, por meio das quais o sistema pode escolher os números e manter seu jogo por até cinco semanas, respectivamente. A +Milionária é o 11º produto de loteria das Loterias Caixa.
Resultados anteriores +Milionária
>> Resultado +Milionária, Concurso 277, sábado, 16 de agosto (16/08/25)
>> Resultado +Milionária, Concurso 276, quarta, 13 de agosto (13/08/25)
>> Resultado +Milionária, Concurso 275, sábado, 09 de agosto (09/08/25)
