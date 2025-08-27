Quina 6811: resultado de hoje (27/08); o prêmio é de R$ 600 mil

Quina 6811: resultado de hoje (27/08); o prêmio é de R$ 600 milQuina, Concurso 6811, resultado de hoje, quarta-feira, 27 de agosto de 2025 (27/08/25). O prêmio é de R$ 600 mil
Resultado da Quina, Concurso 6811 de hoje, quarta-feira, 27 de agosto de 2025 (27/08/25). O prêmio é de R$ 600 mil.
Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas, divulgadas por volta das 20 horas (horário de Brasília), podem ser conferidas abaixo.
60 - 10 - 33 - 17 - 49
A Caixa realiza o sorteio ao vivo no canal do Youtube:
Resultado da Quina de terça (26/08/25): Concurso 6810
34 - 07 - 75 - 61 - 08
Resultado da Quina de segunda (25/08/25): Concurso 6809
03 - 16 - 38 - 48 - 66
Resultado da Quina de sábado (23/08/25): Concurso 6808
65 - 37 - 21 - 19 - 07
Como apostar na Quina
Basta discar de cinco a 15 números dos 80 disponíveis na roda e girar. Se preferir, o sistema pode escolher os números para você através do Surpresinha.
Na Quina, os prêmios são concedidos a quem acerta 2, 3, 4 ou 5 números. Você ainda pode competir com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com Teimosinha. São 6 sorteios semanais: de segunda a sábado, às 20h,
Desde o dia 9 de julho, a aposta mínima é de R$ 3,00.
Resultados anteriores da Quina
