Timemania 2284: resultado de hoje (21/08); prêmio é de R$ 16,8 milhões

Timemania 2284: resultado de hoje (21/08); prêmio é de R$ 16,8 milhõesTimemania, Concurso 2284 divulgado na noite de hoje, quinta-feira, 21 de agosto de 2025 (21/08/25). Prêmio de R$ 16,8 milhões
Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas divulgadas por volta das 20 horas (horário de Brasília) podem ser conferidas abaixo.
Resultado Timemania hoje (21/08/25): Competição 2284
A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube:
Resultado Timemania terça (19/08/25): Competição 2283
Números sorteados: 61 - 41 - 18 - 55 - 15 - 46 - 53
Time do coração: 01 - ABC/RN
Resultado Timemania sábado (16/08/25): Competição 2282
79 - 01 - 25 - 57 - 76 - 26 - 48
Resultado Timemania quinta (14/08/25): Competição 2281
Números sorteados: 11 - 34 - 75 - 10 - 65 - 24 - 57
Time do coração: 39 - Floresta / CE
Resultados das outras loterias do dia
Como apostar na Timemania
Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Heart Time. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você acertar de três a sete vezes, ou acertar o time do coração, você vence.
Você também pode deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha. Lembrando que o valor da aposta, que é único, é de R$ 3,00.
Resultados anteriores da Timemania
