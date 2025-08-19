Timemania 2283: resultado de hoje (19/08); prêmio é de R$ 16,5 milhões

Timemania 2283: resultado de hoje (19/08); prêmio é de R$ 16,5 milhõesTimemania, Concurso 2282 divulgado na noite de hoje, terça-feira, 19 de agosto de 2025 (19/08/25). Prêmio de R$ 16,5 milhões
Os resultados do Concurso Timemania 2283 foram divulgados hoje, terça-feira, 19 de agosto de 2025 (19/08/25). Prêmio de R$ 16,5 milhões.
Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas divulgadas por volta das 20 horas (horário de Brasília) podem ser conferidas abaixo.
Resultado Timemania hoje (19/08/25): Competição 2283
Números sorteados: 61 - 41 - 18 - 55 - 15 - 46 - 53
Time do coração: 01 - ABC/RN
A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube:
Resultado Timemania sábado (16/08/25): Competição 2282
79 - 01 - 25 - 57 - 76 - 26 - 48
Resultado Timemania quinta (14/08/25): Competição 2281
Números sorteados: 11 - 34 - 75 - 10 - 65 - 24 - 57
Time do coração: 39 - Floresta / CE
Resultado Timemania terça (12/08/25): Competição 2280
Números sorteados: 18 - 75 - 24 - 27 - 43 - 21 - 03
Time do coração: 23 - Caxias / RS
Como apostar na Timemania
Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Heart Time. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você acertar de três a sete vezes, ou acertar o time do coração, você vence.
Você também pode deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha. Lembrando que o valor da aposta, que é único, é de R$ 3,00.
