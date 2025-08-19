Timemania 2283: resultado de hoje (19/08); prêmio é de R$ 16,5 milhões

Timemania, Concurso 2282 divulgado na noite de hoje, terça-feira, 19 de agosto de 2025 (19/08/25). Prêmio de R$ 16,5 milhões

Os resultados do Concurso Timemania 2283 foram divulgados hoje, terça-feira, 19 de agosto de 2025 (19/08/25). Prêmio de R$ 16,5 milhões.

Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas divulgadas por volta das 20 horas (horário de Brasília) podem ser conferidas abaixo.