Timemania 2282: resultado de hoje (16/08); prêmio é de R$ 16 milhões

Os resultados do Concurso Timemania 2282 foram divulgados hoje, sábado, 16 de agosto de 2025 (16/08/25). Prêmio de R$ 16 milhões. Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas divulgadas por volta das 20 horas (horário de Brasília) podem ser conferidas abaixo.

Resultado Timemania hoje (16/08/25): Competição 2282 A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube: Resultado Timemania quinta (14/08/25): Competição 2281

Números sorteados: 11 - 34 - 75 - 10 - 65 - 24 - 57 Time do coração: 39 - Floresta / CE Resultado Timemania terça (12/08/25): Competição 2280

Números sorteados: 18 - 75 - 24 - 27 - 43 - 21 - 03