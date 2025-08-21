Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Dia de Sorte 1105: resultado de hoje (21/08); prêmio é de R$ 150 mil

Dia de Sorte 1105: resultado de hoje (21/08); prêmio é de R$ 150 mil

Dia de Sorte, Concurso 1105, resultado de hoje, quinta-feira, 21 de agosto de 2025 (21/08/25). O prêmio é de R$ 150 mil
Autor Maria Clara Moreira
Autor
Maria Clara Moreira Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Resultado do Dia de Sorte, Concurso 1105 de hoje, quinta-feira, 21 de agosto de 2025 (21/08/25). O prêmio é de R$ 150 mil.

Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e você confere as dezenas premiadas abaixo. 

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

Resultado do Dia de Sorte hoje (21/08/25): Concurso 1105

A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube:

Resultado do Dia de Sorte terça (19/08/25): Concurso 1104

Números da Sorte: 18 - 23 - 12 - 14 - 11 - 09 - 04

Mês da sorte: 01 - janeiro

Resultado do Dia de Sorte sábado (16/08/25): Concurso 1103

Números da Sorte: 14 - 28 - 24 - 08 - 15 - 19 - 01

Mês de Sorte: Setembro

Resultado do Dia de Sorte quinta (14/08/25): Concurso 1102

Números da Sorte: 15 - 13 - 28 - 10 - 07 - 02 - 22

Mes da Sorte: 06 - junho

Resultados das outras loterias do dia

Como apostar na loteria Dia de Sorte

Esta é a loteria onde você escolhe seus números da sorte. Segundo a CEF, basta escolher de 7 a 15 números entre os 31 disponíveis e mais 1 “Mês da Sorte”.

Sete números e um “Mês da Sorte” são sorteados por concurso. Você também pode deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou continuar seu jogo por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

O valor mínimo da aposta, para 7 números, é de R$ 2,50. Os sorteios são realizados às terças, quintas e sábados às 20h.

Recebendo prêmios do Dia de Sorte

Segundo a Caixa, você pode receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa.

Caso o prêmio líquido seja superior a R$ 1.332,78 (bruto R$ 1.903,98), o pagamento só poderá ser feito nas agências da Caixa. Valores iguais ou superiores a R$ 10.000,00 são pagos 2 dias após a apresentação na agência da Caixa.

Apostas Online Dia de Sorte

As apostas também podem ser feitas através do Portal de Loteria Online.

Resultados anteriores do Dia de Sorte

>> Resultado do Dia de Sorte, Concurso 1104, terça, 19 de agosto (19/08/25)

>> Resultado do Dia de Sorte, Concurso 1103, sábado, 16 de agosto (09/08/25)

>> Resultado do Dia de Sorte, Concurso 1102, quinta, 14 de agosto (14/08/25)

Descubra o que está por trás das loterias e sites de apostas

Mais notícias de economia

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar