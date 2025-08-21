Quina 6806: resultado de hoje (21/08); o prêmio é de R$ 8,6 milhões

Quina 6806: resultado de hoje (21/08); o prêmio é de R$ 8,6 milhõesQuina, Concurso 6806, resultado de hoje, quinta-feira, 21 de agosto de 2025 (21/08/25). O prêmio é de R$ 8,6 milhões
Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas, divulgadas por volta das 20 horas (horário de Brasília), podem ser conferidas abaixo.
Resultado da Quina de hoje (21/08/25): Concurso 6806
A Caixa realiza o sorteio ao vivo no canal do Youtube:
Resultado da Quina de quarta (20/08/25): Concurso 6805
73 - 26 - 18 - 06 - 16
Resultado da Quina de terça (19/08/25): Concurso 6804
47 - 06 - 58 - 50 - 54
Resultado da Quina de segunda (18/08/25): Concurso 6803
27 - 43 - 33 - 71 - 65
Resultados das outras loterias do dia
Como apostar na Quina
Basta discar de cinco a 15 números dos 80 disponíveis na roda e girar. Se preferir, o sistema pode escolher os números para você através do Surpresinha.
Na Quina, os prêmios são concedidos a quem acerta 2, 3, 4 ou 5 números. Você ainda pode competir com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com Teimosinha. São 6 sorteios semanais: de segunda a sábado, às 20h,
Desde o dia 9 de julho, a aposta mínima é de R$ 3,00.
Resultados anteriores da Quina
