Timemania 2281: resultado de hoje (14/08); prêmio é de R$ 15,5 milhões

Timemania 2281: resultado de hoje (14/08); prêmio é de R$ 15,5 milhõesTimemania, Concurso 2281 divulgado na noite de hoje, quinta-feira, 14 de agosto de 2025 (14/08/25). Prêmio de R$ 15,5 milhões
Os resultados do Concurso Timemania 2281 foram divulgados hoje, quinta-feira, 14 de agosto de 2025 (14/08/25). Prêmio de R$ 15,5 milhões.
Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas divulgadas por volta das 20 horas (horário de Brasília) podem ser conferidas abaixo.
Resultado Timemania hoje (14/08/25): Competição 2281
Números sorteados: 11 - 34 - 75 - 10 - 65 - 24 - 57
Time do coração: 39 - Floresta / CE
A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube:
Resultado Timemania terça (12/08/25): Competição 2280
Números sorteados: 18 - 75 - 24 - 27 - 43 - 21 - 03
Time do coração: 23 - Caxias / RS
Resultado Timemania sábado (09/08/25): Competição 2279
Números sorteados: 03 - 05 - 09 - 43 - 56 - 62 - 64
Time do coração: Mirassol
Resultado Timemania quinta (07/08/25): Competição 2278
Números sorteados: 44 - 34 - 17 - 36 - 14 - 38 - 53
Time do coração: 02 - Altos/PI
Como apostar na Timemania
Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Heart Time. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você acertar de três a sete vezes, ou acertar o time do coração, você vence.
Você também pode deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha. Lembrando que o valor da aposta, que é único, é de R$ 3,00.
Resultados anteriores da Timemania
