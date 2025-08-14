Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Timemania 2281: resultado de hoje (14/08); prêmio é de R$ 15,5 milhões

Timemania 2281: resultado de hoje (14/08); prêmio é de R$ 15,5 milhões

Timemania, Concurso 2281 divulgado na noite de hoje, quinta-feira, 14 de agosto de 2025 (14/08/25). Prêmio de R$ 15,5 milhões
Os resultados do Concurso Timemania 2281 foram divulgados hoje, quinta-feira, 14 de agosto de 2025 (14/08/25). Prêmio de R$ 15,5 milhões.

Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas divulgadas por volta das 20 horas (horário de Brasília) podem ser conferidas abaixo. 

Resultado Timemania hoje (14/08/25): Competição 2281

Números sorteados: 11 - 34 - 75 - 10 - 65 - 24 - 57

Time do coração: 39 - Floresta / CE

A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube:

Resultado Timemania terça (12/08/25): Competição 2280

Números sorteados: 18 - 75 - 24 - 27 - 43 - 21 - 03

Time do coração: 23 - Caxias / RS

Resultado Timemania sábado (09/08/25): Competição 2279

Números sorteados: 03 - 05 - 09 - 43 - 56 - 62 - 64

Time do coração: Mirassol

Resultado Timemania quinta (07/08/25): Competição 2278

Números sorteados: 44 - 34 - 17 - 36 - 14 - 38 - 53

Time do coração: 02 - Altos/PI

Resultados das outras loterias do dia

Como apostar na Timemania

Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Heart Time. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você acertar de três a sete vezes, ou acertar o time do coração, você vence.

Você também pode deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha. Lembrando que o valor da aposta, que é único, é de R$ 3,00. 

Resultados anteriores da Timemania

>> Resultado da Timemania, Concurso 2280, terça, 12 de agosto (12/08/25)

>> Resultado da Timemania, Concurso 2279, sábado, 09 de agosto (09/08/25)

>> Resultado da Timemania, Concurso 2278, quinta, 07 de agosto (07/08/25)

Descubra o que está por trás das loterias e sites de apostas

