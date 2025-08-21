Lotofácil 3475: resultado de hoje (21/08); prêmio é de R$ 1,8 milhão

Lotofácil: Resultado Concurso 3475, quinta-feira, 21 de agosto de 2025 (21/08/25). O prêmio é de R$ 1,8 milhão

Resultado da Lotofácil Concurso 3475 de hoje, quinta-feira, 21 de agosto de 2025 (21/08/25). O prêmio é de R$ 1,8 milhão.

Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas são divulgadas por volta das 20 horas. Você pode conferir abaixo.