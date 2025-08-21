Lotofácil 3475: resultado de hoje (21/08); prêmio é de R$ 1,8 milhão

Lotofácil 3475: resultado de hoje (21/08); prêmio é de R$ 1,8 milhãoLotofácil: Resultado Concurso 3475, quinta-feira, 21 de agosto de 2025 (21/08/25). O prêmio é de R$ 1,8 milhão
Resultado da Lotofácil Concurso 3475 de hoje, quinta-feira, 21 de agosto de 2025 (21/08/25). O prêmio é de R$ 1,8 milhão.
Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas são divulgadas por volta das 20 horas. Você pode conferir abaixo.
É + que streaming. É arte, cultura e história.
+ filmes, séries e documentários
+ reportagens interativas
+ colunistas exclusivos
Resultado da Lotofácil hoje (21/08/25): Concurso 3475
A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo Youtube:
Resultado da Lotofácil quarta (20/08/25): Concurso 3474
12 - 04 - 15 - 25 - 10 - 01 - 14 - 21 - 13 - 20 - 09 - 08 - 19 - 06 - 18
Resultado da Lotofácil terça (19/08/25): Concurso 3473
14 - 09 - 05 - 23 - 25 - 19 - 04 - 13 - 06 - 07 - 12 - 17 - 03 - 02 - 18
Resultado da Lotofácil segunda (18/08/25): Concurso 3472
11 - 02 - 07 - 23 - 18 - 03 - 24 - 12 - 15 - 19 - 25 - 13 - 21 - 10 - 05
Resultados das outras loterias do dia
- Quina 6806: resultado de hoje (21/08); o prêmio é de R$ 8,6 milhões
- Timemania 2284: resultado de hoje (21/08); prêmio é de R$ 16,8 milhões
- Mega Sena 2904: resultado de hoje (21/08); prêmio é de R$ 3,5 milhões
- Dia de Sorte 1105: resultado de hoje (21/08); prêmio é de R$ 150 mil
Como apostar na Lotofácil
Você marca entre 15 e 20 números, dos 25 disponíveis na roda, e ganha um prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.
Você também pode deixar que o sistema escolha os números para você através da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha. A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.
Resultados anteriores da Lotofácil
>> Resultado da Lotofácil, Concurso 3474, quarta, 20 de agosto (20/08/25)
>> Resultado da Lotofácil, Concurso 3473, terça, 19 de agosto (19/08/25)
>> Resultado da Lotofácil, Concurso 3472, segunda, 18 de agosto (18/08/25).