Loteria Federal 5993: resultado de hoje (20/08); prêmio é de mais de R$ 500 mil

Loteria Federal 5993: resultado de hoje, quarta-feira, 20 de agosto de 2025 (20/08/25); prêmio de mais de R$ 500 mil / Crédito: Reprodução/ YouTube Caixa

Resultado do concurso da Loteria Federal 5993 de hoje, quarta-feira, 20 de agosto de 2025 (20/08/25); prêmio de mais de R$ 500 mil. Os números dos bilhetes são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) a partir das 19 horas (horário de Brasília).

