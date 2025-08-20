Loteria Federal 5993: resultado de hoje (20/08); prêmio é de mais de R$ 500 mil

Loteria Federal 5993: resultado de hoje (20/08); prêmio é de mais de R$ 500 milLoteria Federal 5993: resultado de hoje, quarta-feira, 20 de agosto de 2025 (20/08/25); prêmio de mais de R$ 500 mil
Resultado do concurso da Loteria Federal 5993 de hoje, quarta-feira, 20 de agosto de 2025 (20/08/25); prêmio de mais de R$ 500 mil.
Os números dos bilhetes são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) a partir das 19 horas (horário de Brasília).
É + que streaming. É arte, cultura e história.
+ filmes, séries e documentários
+ reportagens interativas
+ colunistas exclusivos
Resultado da Loteria Federal hoje (20/08/25): Concurso 5993
A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube:
Resultado da Loteria Federal sábado (16/08/25): Concurso 5992
1º PRÊMIO - 44771 - R$ 1.350.000,00
2º PRÊMIO - 74044 - R$ 40.000,00
3º PRÊMIO - 23933 - R$ 30.000,00
4º PRÊMIO - 76788 - R$ 20.000,00
5º PRÊMIO - 33946 - R$ 17.339,00
Resultado da Loteria Federal quarta (13/08/25): Concurso 5991
1º PRÊMIO: 33582 | R$ 500.000
2º PRÊMIO: 86141| R$ 35.000
3º PRÊMIO: 37449 | R$ 30.000
4º PRÊMIO: 57026 | R$ 20.000
5º PRÊMIO: 87136 | R$ 20.363
Resultado da Loteria Federal sábado (09/08/25): Concurso 5990
1º PRÊMIO: 67133 | R$ 500.000
2º PRÊMIO: 79368 | R$ 35.000
3º PRÊMIO: 64964 | R$ 30.000
4º PRÊMIO: 92570 | R$ 25.000
5º PRÊMIO: 30724 | R$ 20.503
Resultados das outras loterias do dia
- Lotofácil 3474: resultado de hoje (20/08); prêmio é de R$ 1,8 milhão
- Lotomania 2812: resultado de hoje (20/08); prêmio é de R$ 600 mil
- Quina 6805: resultado de hoje (20/08); o prêmio é de R$ 7,5 milhões
- Dupla Sena 2849: resultado de hoje (20/08); prêmio é de R$ 4 milhões
- Super Sete 735: resultado de hoje (20/08); prêmio é de R$ 150 mil
- +Milionária 278: resultado de hoje (20/08); prêmio é de R$ 145 milhões
Como apostar na Loteria Federal? Veja passo a passo
- Na Loteria Federal, há diversas chances de ganhar o prêmio principal, ou até mesmo ganhar ganhando um dos cinco prêmios principais;
- O milésimo, o centésimo e o décimo de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;
- Bilhetes cujos números contenham a dezena final idêntica a uma das 3 (três) dezenas anteriores ou das 3 (três) dezenas posteriores à dezena do número sorteado para o 1º prêmio, excluídos os premiados pela aproximação anterior e posterior ou pela unidade do primeiro prêmio.
- Os sorteios são realizados às quartas-feiras e sábados, com prêmios principais de R$ 350 mil e R$ 700 mil, respectivamente.
Recebendo prêmios da Loteria Federal
Você pode receber seu prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa.
Caso o prêmio líquido seja superior a R$ 1.332,78 (bruto R$ 1.903,98), o pagamento só poderá ser feito nas agências da Caixa.
Valores iguais ou superiores a R$ 10.000,00 são pagos 2 dias após a apresentação na agência da Caixa. As apostas também podem ser feitas através do Portal de Loteria Online.
Resultados anteriores da Loteria Federal
>> Resultado da Loteria Federal, Concurso 5992, sábado, 16 de agosto (16/08/25)
>> Resultado da Loteria Federal, Concurso 5991, quarta, 13 de agosto (13/08/25)
>> Resultado da Loteria Federal, Concurso 5990, sábado, 09 de agosto (09/08/25)
Descubra o que está por trás das loterias e sites de apostas
Mais notícias de economia
Confira questões econômicas do Ceará, do Brasil e do Mundo
Acompanhe mais notícias de Economia no LinkedIn do O POVO
Siga o canal Economia no WhatsApp para ficar bem informado
Veja dicas rápidas sobre Educação Financeira na Dei Valor