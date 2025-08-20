Lotomania 2812: resultado de hoje (20/08); prêmio é de R$ 600 mil

Lotomania 2812: resultado de hoje (20/08); prêmio é de R$ 600 milResultado da loteria Lotomania, concurso 2812, hoje, quarta-feira, 20 de agosto de 2025 (20/08/25). O prêmio é de R$ 600 mil
Resultado da Lotomania, concurso 2812, hoje, quarta-feira, 20 de agosto de 2025 (20/08/25). O prêmio é de R$ 600 mil.
Os números serão sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) depois do horário das 20 horas (horário de Brasília). Você pode conferir os números sorteados nesse mesmo link.
Resultado Lotomania hoje (20/08/25): Concurso 2812
A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube:
Resultado Lotomania segunda (18/08/25): Concurso 2811
28 - 33 - 57 - 87 - 46 - 54 - 68 - 22 - 81 - 70 - 77 - 48 - 55 - 37 - 96 - 92 - 79 - 05 - 44 - 47
Resultado Lotomania sexta (15/08/25): Concurso 2810
90 - 63 - 08 - 61 - 55 - 33 - 54 - 53 - 03 - 73 - 44 - 28 - 04 - 82 - 06 - 22 - 20 - 37 - 58 - 77
Resultado Lotomania quarta (13/08/25): Concurso 2809
81 -72 - 88 - 75 - 41 - 23 - 96 - 08 - 71 - 50 - 48 - 99 - 25 - 17 - 53 - 30 - 19- 95 - 84 - 65
Resultados das outras loterias do dia
- Lotofácil 3474: resultado de hoje (20/08); prêmio é de R$ 1,8 milhão
- Loteria Federal 5993: resultado de hoje (20/08); prêmio é de mais de R$ 500 mil
- Quina 6805: resultado de hoje (20/08); o prêmio é de R$ 7,5 milhões
- Dupla Sena 2849: resultado de hoje (20/08); prêmio é de R$ 4 milhões
- Super Sete 735: resultado de hoje (20/08); prêmio é de R$ 150 mil
- +Milionária 278: resultado de hoje (20/08); prêmio é de R$ 145 milhões
Como apostar na Lotomania?
Na Lotomania, basta escolher 50 números e então concorrer a prêmios para acertos de 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número para apostar e ganhar.
Além da opção de marcar no volante, você ainda pode marcar menos que 50 números e deixar que o sistema complete o jogo para você; não marcar nada e deixar que o sistema escolha todos os números na Surpresinha e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos com a Teimosinha.
Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho. O preço da aposta é único e custa R$ 3,00.
Resultados anteriores da Lotomania
>> Resultado da loteria Lotomania, concurso 2811, segunda, 18 de agosto (18/08/25)
>> Resultado da loteria Lotomania, concurso 2810, sexta, 15 de agosto (15/08/25)
>> Resultado da loteria Lotomania, concurso 2809, quarta, 13 de agosto (13/08/25)
Saiba o que está por trás das loterias e dos sites de apostas
