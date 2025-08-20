Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Dupla Sena 2849: resultado de hoje (20/08); prêmio é de R$ 4 milhões

Dupla Sena 2849: resultado de hoje (20/08); prêmio é de R$ 4 milhões

Dupla Sena, Concurso 2849, hoje, quarta-feira, 20 de agosto de 2025 (20/08/25); prêmio de R$ 4 milhões
Autor Maria Clara Moreira
Autor
Maria Clara Moreira Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Resultado Dupla Sena, Concurso 2849 resultado de hoje, quarta-feira, 20 de agosto de 2025 (20/08/25); prêmio de R$ 4 milhões.

Os números foram sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) depois do horário das 20 horas (horário de Brasília). Você pode conferir os números sorteados nesse mesmo link.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

Resultado Dupla Sena hoje (20/08/25): Concurso 2849

Primeiro sorteio: 05 - 13 - 34 - 50 - 35 - 18
Segundo sorteio: 35 - 44 - 28 - 43 - 36 - 40

A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube:

Resultado Dupla Sena segunda (18/08/25): Concurso 2848

Primeiro sorteio: 35 - 36 - 30 - 38 - 31 - 08
Segundo sorteio: 14 - 21 - 10 - 38 - 50 - 24

Resultado Dupla Sena sexta (15/08/25): Concurso 2847

Primeiro sorteio: 31 - 08 - 32 - 01 - 50 - 39
Segundo sorteio: 42 - 16 - 33 - 38 - 30 - 44

Resultado Dupla Sena quarta (13/08/25): Concurso 2846

Primeiro sorteio: 31 - 39 - 49 - 36 - 15 - 37
Segundo sorteio: 12 - 30 - 37 - 44 - 16 - 39

Resultados das outras loterias do dia

Como apostar na Dupla Sena

Segundo o site da Caixa Econômica Federal (CEF), são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

De acordo com a Caixa, para jogar, basta escolher de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis. Ainda segundo a CEF, você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8, 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

Apostas online da Dupla Sena

As apostas também podem ser realizadas por meio do Portal Loterias Online.

Resultados anteriores Dupla Sena

>> Resultado Dupla Sena, Concurso 2848, segunda, 18 de agosto (18/08/25)

>> Resultado Dupla Sena, Concurso 2847, sexta, 15 de agosto (15/08/25)

>> Resultado Dupla Sena, Concurso 2846, quarta, 13 de agosto (13/08/25)

Saiba o que está por trás das loterias e dos sites de apostas

Mais notícias de Economia

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar