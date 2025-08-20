Dupla Sena 2849: resultado de hoje (20/08); prêmio é de R$ 4 milhões

Dupla Sena 2849: resultado de hoje (20/08); prêmio é de R$ 4 milhõesDupla Sena, Concurso 2849, hoje, quarta-feira, 20 de agosto de 2025 (20/08/25); prêmio de R$ 4 milhões
Resultado Dupla Sena, Concurso 2849 resultado de hoje, quarta-feira, 20 de agosto de 2025 (20/08/25); prêmio de R$ 4 milhões.
Os números foram sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) depois do horário das 20 horas (horário de Brasília). Você pode conferir os números sorteados nesse mesmo link.
Resultado Dupla Sena hoje (20/08/25): Concurso 2849
Primeiro sorteio: 05 - 13 - 34 - 50 - 35 - 18
Segundo sorteio: 35 - 44 - 28 - 43 - 36 - 40
A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube:
Resultado Dupla Sena segunda (18/08/25): Concurso 2848
Primeiro sorteio: 35 - 36 - 30 - 38 - 31 - 08
Segundo sorteio: 14 - 21 - 10 - 38 - 50 - 24
Resultado Dupla Sena sexta (15/08/25): Concurso 2847
Primeiro sorteio: 31 - 08 - 32 - 01 - 50 - 39
Segundo sorteio: 42 - 16 - 33 - 38 - 30 - 44
Resultado Dupla Sena quarta (13/08/25): Concurso 2846
Primeiro sorteio: 31 - 39 - 49 - 36 - 15 - 37
Segundo sorteio: 12 - 30 - 37 - 44 - 16 - 39
Resultados das outras loterias do dia
- Lotofácil 3474: resultado de hoje (20/08); prêmio é de R$ 1,8 milhão
- Loteria Federal 5993: resultado de hoje (20/08); prêmio é de mais de R$ 500 mil
- Lotomania 2812: resultado de hoje (20/08); prêmio é de R$ 600 mil
- Quina 6805: resultado de hoje (20/08); o prêmio é de R$ 7,5 milhões
- Super Sete 735: resultado de hoje (20/08); prêmio é de R$ 150 mil
- +Milionária 278: resultado de hoje (20/08); prêmio é de R$ 145 milhões
Como apostar na Dupla Sena
Segundo o site da Caixa Econômica Federal (CEF), são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.
De acordo com a Caixa, para jogar, basta escolher de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis. Ainda segundo a CEF, você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8, 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos (Teimosinha).
Apostas online da Dupla Sena
As apostas também podem ser realizadas por meio do Portal Loterias Online.
Resultados anteriores Dupla Sena
>> Resultado Dupla Sena, Concurso 2848, segunda, 18 de agosto (18/08/25)
>> Resultado Dupla Sena, Concurso 2847, sexta, 15 de agosto (15/08/25)
>> Resultado Dupla Sena, Concurso 2846, quarta, 13 de agosto (13/08/25)