Resultado da Quina 6796 hoje (09/08/25); prêmio de R$ 10 milhões
Resultado da Quina, Concurso 6796 de hoje, sábado, 09 de agosto de 2025 (09/08/25). O prêmio é de R$ 10 milhões.
Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas, divulgadas por volta das 20 horas (horário de Brasília), podem ser conferidas abaixo.
Resultado da Quina de hoje (09/08/25): Concurso 6796
A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube:
Resultado da Quina de sexta (08/08/25): Concurso 6795
62 - 03 - 76 - 17 - 37
Resultado da Quina de quinta (07/08/25): Concurso 6794
24 - 71 - 30 - 01 - 62
Resultado da Quina de quarta (06/08/25): Concurso 6793
30 - 38 - 29 - 73 - 39
Resultados das outras loterias do dia
Como apostar na Quina
Basta discar de cinco a 15 números dos 80 disponíveis na roda e girar. Se preferir, o sistema pode escolher os números para você através do Surpresinha.
Na Quina, os prêmios são concedidos a quem acerta 2, 3, 4 ou 5 números. Você ainda pode competir com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com Teimosinha. São 6 sorteios semanais: de segunda a sábado, às 20h,
Desde o dia 9 de julho, a aposta mínima é de R$ 3,00.
Resultados anteriores da Quina
>> Resultado da Quina, Concurso 6795, sexta, 08 de agosto (08/08/25)
>> Resultado da Quina, Concurso 6794, quinta, 07 de agosto (07/08/25)
>> Resultado da Quina, Concurso 6793, quarta, 06 de agosto (06/08/25)
Descubra o que está por trás das loterias e sites de apostas
