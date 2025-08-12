Quina 6798: resultado de hoje (12/08); prêmio é de R$ 1,3 milhão

Quina 6798: resultado de hoje (12/08); prêmio é de R$ 1,3 milhãoQuina, Concurso 6798, resultado de hoje, terça-feira, 12 de agosto de 2025 (12/08/25). O prêmio é de R$ 1,3 milhão
Resultado da Quina, Concurso 6798 de hoje, terça-feira, 12 de agosto de 2025 (12/08/25). O prêmio é de R$ 1,3 milhão.
Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas, divulgadas por volta das 20 horas (horário de Brasília), podem ser conferidas abaixo.
É + que streaming. É arte, cultura e história.
+ filmes, séries e documentários
+ reportagens interativas
+ colunistas exclusivos
Resultado da Quina de hoje (12/08/25): Concurso 6798
A Caixa realiza o sorteio ao vivo no canal do Youtube:
Resultado da Quina de segunda (11/08/25): Concurso 6797
18 - 17 - 20 - 45 - 05
Resultado da Quina de sábado (09/08/25): Concurso 6796
01 - 10 - 15 - 39 - 69
Resultado da Quina de sexta (08/08/25): Concurso 6795
62 - 03 - 76 - 17 - 37
Resultados das outras loterias do dia
- Lotofácil 3467: resultado de hoje (12/08); prêmio é de R$ 5 milhões
- Timemania 2280: resultado de hoje (12/08); prêmio é de R$ 15 milhões
- Mega Sena 2900: resultado de hoje (12/08); prêmio é de R$ 40 milhões
- Dia de Sorte 1101: resultado de hoje (12/08); prêmio é de R$ 1 milhão
Como apostar na Quina
Basta discar de cinco a 15 números dos 80 disponíveis na roda e girar. Se preferir, o sistema pode escolher os números para você através do Surpresinha.
Na Quina, os prêmios são concedidos a quem acerta 2, 3, 4 ou 5 números. Você ainda pode competir com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com Teimosinha. São 6 sorteios semanais: de segunda a sábado, às 20h,
Desde o dia 9 de julho, a aposta mínima é de R$ 3,00.
Resultados anteriores da Quina
>> Resultado da Quina, Concurso 6797, segunda, 11 de agosto (11/08/25)
>> Resultado da Quina, Concurso 6796, sábado, 09 de agosto (09/08/25)
>> Resultado da Quina, Concurso 6795, sexta, 08 de agosto (08/08/25)
Descubra o que está por trás das loterias e sites de apostas
Mais notícias de economia
Confira a situação econômica do Ceará, do Brasil e do mundo
Acompanhe mais notícias de Economia no Linkedin do O POVO
Siga o canal Economia no WhatsApp para ficar bem informado
Veja dicas rápidas sobre Educação Financeira na Dei Valor