Lotofácil 3467: resultado de hoje (12/08); prêmio é de R$ 5 milhões

Lotofácil 3467: resultado de hoje (12/08); prêmio é de R$ 5 milhõesLotofácil: Resultado Concurso 3467, terça-feira, 12 de agosto de 2025 (12/08/25). O prêmio é de R$ 5 milhões
Resultado da Lotofácil Concurso 3467 de hoje, terça-feira, 12 de agosto de 2025 (12/08/25). O prêmio é de R$ 5 milhões.
Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas são divulgadas por volta das 20 horas. Você pode conferir abaixo.
Resultado da Lotofácil hoje (12/08/25): Concurso 3467
A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo Youtube:
Resultado da Lotofácil segunda (11/08/25): Concurso 3466
12 - 10 - 21 - 01 - 18 - 07 - 05 - 19 - 17 - 09 - 24 - 25 - 23 - 06 - 15
Resultado da Lotofácil sábado (09/08/25): Concurso 3465
01 - 04 - 05 - 06 - 09 - 10 - 11 - 12 - 14 - 15 - 17 - 18 - 21 - 22 - 24
Resultado da Lotofácil sexta (08/08/25): Concurso 3464
20 - 21 - 25 - 06 - 11 - 15 - 01 - 18 - 04 - 13 - 16 - 03 - 14 - 22 - 17
Como apostar na Lotofácil
Você marca entre 15 e 20 números, dos 25 disponíveis na roda, e ganha um prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.
Você também pode deixar que o sistema escolha os números para você através da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha. A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.
