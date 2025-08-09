Resultado da Lotofácil 3465 hoje (09/08/25); prêmio de R$ 6 milhões

Resultado da Lotofácil 3465 hoje (09/08/25); prêmio de R$ 6 milhõesLotofácil: Resultado Concurso 3465, sábado, 09 de agosto de 2025 (09/08/25). O prêmio é de R$ 6 milhões
Resultado da Lotofácil Concurso 3465 de hoje, sábado, 09 de agosto de 2025 (09/08/25). O prêmio é de R$ 6 milhões.
Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas são divulgadas por volta das 20 horas. Você pode conferir abaixo.
Resultado da Lotofácil hoje (09/08/25): Concurso 3465
A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube:
Resultado da Lotofácil sexta (08/08/25): Concurso 3464
20 - 21 - 25 - 06 - 11 - 15 - 01 - 18 - 04 - 13 - 16 - 03 - 14 - 22 - 17
Resultado da Lotofácil quinta (07/08/25): Concurso 3463
11 - 08 - 16 - 06 - 02 - 17 - 15 - 18 - 14 - 22 - 01 - 07 - 21 - 04 - 19
Resultado da Lotofácil quarta (06/08/25): Concurso 3462
25 - 17 - 13 - 16 - 24 - 19 - 01 - 20 - 10 - 18 - 15 - 02 - 09 - 14 - 22
Como apostar na Lotofácil
Você marca entre 15 e 20 números, dos 25 disponíveis na roda, e ganha um prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.
Você também pode deixar que o sistema escolha os números para você através da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha. A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.
Resultados anteriores da Lotofácil
