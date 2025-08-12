Mega Sena 2900: resultado de hoje (12/08); prêmio é de R$ 40 milhões

Mega Sena: resultado do Concurso 2900 de hoje, terça-feira, 12 de agosto de 2025 (12/08/25). O prêmio está estimado em R$ 40 milhões / Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O resultado da Mega Sena Concurso 2900 será divulgado hoje, terça-feira, 12 de agosto de 2025 (12/08/25). O prêmio está estimado em R$ 40 milhões. Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) a partir de 20 horas (horário de Brasília), quando você poderá conferir as dezenas sorteadas.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O sorteio é realizado no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo/SP. Resultado da Mega Sena de hoje (12/08/25): Concurso 2900 A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube: Resultado da Mega Sena de sábado (09/08/25): Concurso 2899

10 – 22 – 28 – 42 – 44 – 51 Resultado da Mega Sena de quinta (07/08/25): Concurso 2898

32 - 38 - 30 - 48 - 14 - 23