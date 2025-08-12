Dia de Sorte 1101: resultado de hoje (12/08); prêmio é de R$ 1 milhão

Dia de Sorte 1101: resultado de hoje (12/08); prêmio é de R$ 1 milhãoDia de Sorte, Concurso 1101, resultado de hoje, terça-feira, 12 de agosto de 2025 (12/08/25). O prêmio é de R$ 1 milhão
Resultado do Dia de Sorte, Concurso 1101 de hoje, terça-feira, 12 de agosto de 2025 (12/08/25). O prêmio é de R$ 1 milhão.
Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e você confere as dezenas premiadas abaixo.
Resultado do Dia de Sorte hoje (12/08/25): Concurso 1101
A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube:
Resultado do Dia de Sorte sábado (09/08/25): Concurso 1100
Números da Sorte: 7 - 12 - 20 - 22 - 24 - 27 - 30
Mês da Sorte: Outubro
Resultado do Dia de Sorte quinta (07/08/25): Concurso 1099
Números da Sorte: 01 - 03 - 04 - 25 - 23 - 13 - 08
Mês da Sorte: 01 - Janeiro
Resultado do Dia de Sorte terça (05/08/25): Concurso 1098
Números da Sorte: 27 - 20 - 06 - 30 - 04 - 31 - 12
Mês da Sorte: 10 - Outubro
Como apostar na loteria Dia de Sorte
Esta é a loteria onde você escolhe seus números da sorte. Segundo a CEF, basta escolher de 7 a 15 números entre os 31 disponíveis e mais 1 “Mês da Sorte”.
Sete números e um “Mês da Sorte” são sorteados por concurso. Você também pode deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou continuar seu jogo por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos (Teimosinha).
O valor mínimo da aposta, para 7 números, é de R$ 2,50. Os sorteios são realizados às terças, quintas e sábados às 20h.
Recebendo prêmios do Dia de Sorte
Segundo a Caixa, você pode receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa.
Caso o prêmio líquido seja superior a R$ 1.332,78 (bruto R$ 1.903,98), o pagamento só poderá ser feito nas agências da Caixa. Valores iguais ou superiores a R$ 10.000,00 são pagos 2 dias após a apresentação na agência da Caixa.
Apostas Online Dia de Sorte
As apostas também podem ser feitas através do Portal de Loteria Online.
Resultados anteriores do Dia de Sorte
>> Resultado do Dia de Sorte, Concurso 1100, sábado, 09 de agosto (09/08/25)
>> Resultado do Dia de Sorte, Concurso 1099, quinta, 07 de agosto (07/08/25)
>> Resultado do Dia de Sorte, Concurso 1098, terça, 05 de agosto (05/08/25)
Descubra o que está por trás das loterias e sites de apostas
