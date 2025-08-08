Resultado da Quina 6795 hoje (08/08/25); prêmio de R$ 9 milhões

Quina, Concurso 6796, resultado de hoje, sábado, 09 de agosto de 2025 (09/08/25). O prêmio é de R$ XX / Crédito: Deísa Garcêz em 27.12.2019

Resultado da Quina, Concurso 6795 de hoje, sexta-feira, 08 de agosto de 2025 (08/08/25). O prêmio é de R$ 9 milhões. Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas, divulgadas por volta das 20 horas (horário de Brasília), podem ser conferidas abaixo.