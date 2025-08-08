Resultado da Quina 6795 hoje (08/08/25); prêmio de R$ 9 milhões

Resultado da Quina 6795 hoje (08/08/25); prêmio de R$ 9 milhõesQuina, Concurso 6795, resultado de hoje, sexta-feira, 08 de agosto de 2025 (08/08/25). O prêmio é de R$ 9 milhões
Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas, divulgadas por volta das 20 horas (horário de Brasília), podem ser conferidas abaixo.
Resultado da Quina de hoje (08/08/25): Concurso 6795
***********
A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube:
Resultado da Quina de quinta (07/08/25): Concurso 6794
24 - 71 - 30 - 01 - 62
Resultado da Quina de quarta (06/08/25): Concurso 6793
30 - 38 - 29 - 73 - 39
Resultado da Quina de terça (05/08/25): Concurso 6792
16 - 62 - 68 - 43 - 42
Como apostar na Quina
Basta discar de cinco a 15 números dos 80 disponíveis na roda e girar. Se preferir, o sistema pode escolher os números para você através do Surpresinha.
Na Quina, os prêmios são concedidos a quem acerta 2, 3, 4 ou 5 números. Você ainda pode competir com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com Teimosinha. São 6 sorteios semanais: de segunda a sábado, às 20h,
Desde o dia 9 de julho, a aposta mínima é de R$ 3,00.
