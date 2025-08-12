Timemania 2280: resultado de hoje (12/08); prêmio é de R$ 15 milhões

Timemania 2280: resultado de hoje (12/08); prêmio é de R$ 15 milhõesTimemania, Concurso 2280 divulgado na noite de hoje, terça-feira, 12 de agosto de 2025 (12/08/25). Prêmio de R$ 15 milhões
Os resultados do Concurso Timemania 2280 foram divulgados hoje, terça-feira, 12 de agosto de 2025 (12/08/25). Prêmio de R$ 15 milhões.
Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas divulgadas por volta das 20 horas (horário de Brasília) podem ser conferidas abaixo.
Resultado Timemania hoje (12/08/25): Competição 2280
18 - 75 - 24 - 27 - 43 - 21 - 03
Time do coração: 23 - Caxias / RS
A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube:
Resultado Timemania sábado (09/08/25): Competição 2279
Números sorteados: 03 - 05 - 09 - 43 - 56 - 62 - 64
Time do coração: Mirassol
Resultado Timemania quinta (07/08/25): Competição 2278
Números sorteados: 44 - 34 - 17 - 36 - 14 - 38 - 53
Time do coração: 02 - Altos/PI
Resultado Timemania terça (05/08/25): Competição 2277
Números sorteados: 17 - 26 - 36 - 07 - 06 - 69 - 04
Time do coração: 77 - Vila Nova/GO
Resultados das outras loterias do dia
Como apostar na Timemania
Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Heart Time. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você acertar de três a sete vezes, ou acertar o time do coração, você vence.
Você também pode deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha. Lembrando que o valor da aposta, que é único, é de R$ 3,00.
Resultados anteriores da Timemania
