Resultado da Lotofácil 3464 hoje (08/08/25); prêmio de R$ 1,8 milhão

Resultado da Lotofácil 3464 hoje (08/08/25); prêmio de R$ 1,8 milhão

Lotofácil: Resultado Concurso 3464, sexta-feira, 8 de agosto de 2025 (08/08/25). O prêmio é de R$ 1,8 milhão
Resultado da Lotofácil Concurso 3464 de hoje, sexta-feira, 8 de agosto de 2025 (08/08/25). O prêmio é de R$ 1,8 milhão.

Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas são divulgadas por volta das 20 horas. Você pode conferir abaixo.

Resultado da Lotofácil hoje (08/08/25): Concurso 3464

************

A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube:

Resultado da Lotofácil quinta (07/08/25): Concurso 3463

11 - 08 - 16 - 06 - 02 - 17 - 15 - 18 - 14 - 22 - 01 - 07 - 21 - 04 - 19

Resultado da Lotofácil quarta (06/08/25): Concurso 3462

25 - 17 - 13 - 16 - 24 - 19 - 01 - 20 - 10 - 18 - 15 - 02 - 09 - 14 - 22

Resultado da Lotofácil terça (05/08/25): Concurso 3461

06 - 10 - 25 - 13 - 05 - 04 - 03 - 23 - 21 - 11 - 08 - 19 - 09 - 18 - 02

Como apostar na Lotofácil

Você marca entre 15 e 20 números, dos 25 disponíveis na roda, e ganha um prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Você também pode deixar que o sistema escolha os números para você através da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha. A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.

