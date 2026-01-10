Ceará ganha primeira graduação sobre cooperativismo do Senac no BrasilGratuito e no formato EAD, o curso terá duração de dois anos e terá disciplinas como Economia Solidária, Marketing e Comercialização em Cooperativas, Técnicas de Negociação. Saiba mais
Um curso superior tecnológico voltado exclusivamente ao cooperativismo passará a integrar as ações de fortalecimento das cooperativas da agricultura familiar vinculadas ao Sistema Fecomércio Ceará.
A graduação em Gestão em Cooperativas será ofertada pela Faculdade Senac e marca a primeira iniciativa do tipo no Brasil dentro da rede, ampliando a capacitação profissional dos cooperados atendidos pelo projeto de Aquisição de Gêneros por meio do credenciamento de cooperativas.
A pedra fundamental do curso foi lançada oficialmente nessa sexta-feira, 09, consolidando mais uma etapa do programa, que inicialmente tinha foco comercial e passou a investir também na qualificação educacional das cooperativas participantes.
Formação superior a distância e gratuita
A graduação terá duração de dois anos e será ofertada na modalidade de ensino a distância (EAD).
Na matriz curricular estão disciplinas como Economia Solidária, Marketing e Comercialização em Cooperativas, Técnicas de Negociação, entre outras.
Os encontros presenciais acontecerão apenas uma vez por mês, durante três dias consecutivos.
Antes do início das aulas, os alunos passarão por uma fase de nivelamento, com módulos preparatórios para melhor aproveitamento da graduação.
A previsão é que o curso comece no segundo semestre deste ano, após a visita técnica do Ministério da Educação (MEC).
Ao todo, a primeira turma será composta por 35 alunos de 18 municípios cearenses. O curso será gratuito e incluirá material didático e fardamento para os encontros presenciais.
Para ocupar as vagas, foi realizada uma comunicação interna junto às cooperativas, com critérios que exigem ensino médio completo e ausência de formação superior prévia.
Impacto direto no cotidiano das cooperativas
Segundo o diretor da Faculdade Senac Ceará, professor Luís Antônio Rabelo, a graduação vinha sendo planejada há cerca de dois anos.
Ele destaca que, embora o Senac já tenha promovido cursos de capacitação nas áreas de gestão, logística e marketing, a formação superior representa um avanço mais profundo no processo de qualificação.
"A proposta é preparar lideranças que estão à frente das cooperativas em todo o Ceará, garantindo uma formação adequada à realidade desses territórios", afirma.
Para os cooperados, a expectativa é de que o conhecimento adquirido impacte diretamente o cotidiano das organizações.
Kellyane Alves, da Cooperativa de Produção Agropecuária e Serviços Santa Bárbara (COPASB), em Caucaia, acredita que a formação trará benefícios coletivos.
"É uma oportunidade de levar mais conhecimento para dentro da cooperativa e melhorar o nosso trabalho diário", destaca.
Já Renato Bezerra, da Cooperativa da Agricultura Familiar (COAF), de Itapipoca, vê a graduação como a concretização de um sonho antigo. Ligado à agricultura desde jovem, ele afirma que a espera por uma formação superior durou mais de duas décadas.
"O conhecimento é algo que ninguém tira da gente. Essa experiência tem tudo para mudar a minha vida", conclui.