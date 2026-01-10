Ceará ganha primeira graduação sobre cooperativismo do Senac

A graduação em Gestão em Cooperativas será ofertada pela Faculdade Senac e terá duração de dois anos / Crédito: Senac/Divulgação

Um curso superior tecnológico voltado exclusivamente ao cooperativismo passará a integrar as ações de fortalecimento das cooperativas da agricultura familiar vinculadas ao Sistema Fecomércio Ceará. A graduação em Gestão em Cooperativas será ofertada pela Faculdade Senac e marca a primeira iniciativa do tipo no Brasil dentro da rede, ampliando a capacitação profissional dos cooperados atendidos pelo projeto de Aquisição de Gêneros por meio do credenciamento de cooperativas.

A pedra fundamental do curso foi lançada oficialmente nessa sexta-feira, 09, consolidando mais uma etapa do programa, que inicialmente tinha foco comercial e passou a investir também na qualificação educacional das cooperativas participantes. Formação superior a distância e gratuita A graduação terá duração de dois anos e será ofertada na modalidade de ensino a distância (EAD). Na matriz curricular estão disciplinas como Economia Solidária, Marketing e Comercialização em Cooperativas, Técnicas de Negociação, entre outras. Os encontros presenciais acontecerão apenas uma vez por mês, durante três dias consecutivos.