Senac Ceará abre curso de Agente de Aeroporto

Alunos passam por simulações reais da rotina aeroportuária e aprendem as normas da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac)
O Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio (Senac Ceará) lançou o curso de Agente de Aeroporto.

O curso é destinado a pessoas com ensino médio completo e que tenham completado, pelo menos, 18 anos. A carga horária é de 160 horas. As aulas acontecem de segunda a sexta-feira, no turno da manhã, na Escola de Gastronomia e Hotelaria do Ceará.

Os alunos passam por simulações reais da rotina aeroportuária e aprendem as normas da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), além de protocolos de segurança e boas práticas de atendimento. O curso inclui um projeto de incentivo às soluções inovadoras para segurança aeroportuária e personalização do atendimento. Ao fim da formação, os alunos recebem certificação, com validade nacional.

“O setor aéreo é uma área em crescimento, com 118 milhões de passageiros transportados em 2024, oferecendo diversas oportunidades de trabalho. O agente de aeroporto atua em funções que vão do check-in e controle de embarque até segurança aeroportuária e coordenação operacional”, destaca o Senac Ceará em comunicado

“O Senac acompanha de perto as transformações do mundo do trabalho e busca oferecer formações que atendam às novas exigências do mercado. O curso de Agente de Aeroporto é uma oportunidade para quem deseja ingressar em um setor em expansão, que demanda profissionais qualificados e preparados para atuar com excelência”, destaca Priscila Carneiro, diretora de Educação Profissional do Senac Ceará.

Serviço

Curso de Agente de Aeroporto no Senac Ceará
Local: Escola de Gastronomia e Hotelaria do Ceará – Rua Senador Jaguaribe, 324 – Fortaleza
Período do curso: 14/10 a 09/12
Horário: 8h às 12h
Carga Horária: 160h

