Haddad: acordo Mercosul-UE é histórico não só pela economia, mas também por geopolítica

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, avaliou nesta sexta-feira, 9, que o acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia - confirmado mais cedo após mais de duas décadas de costura - é "histórico". Segundo ele, não apenas pelo seu significado econômico, mas, sobretudo, pelo significado geopolítico.

Haddad fez a declaração durante suas férias ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) por meio de troca de mensagens.