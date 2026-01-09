Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Haddad: acordo Mercosul-UE é histórico não só pela economia, mas também por geopolítica

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, avaliou nesta sexta-feira, 9, que o acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia - confirmado mais cedo após mais de duas décadas de costura - é "histórico". Segundo ele, não apenas pelo seu significado econômico, mas, sobretudo, pelo significado geopolítico.

Haddad fez a declaração durante suas férias ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) por meio de troca de mensagens.

"Uma nova avenida de cooperação se abre nesse momento conturbado, mostrando um novo caminho de pluralidade e oportunidade", escreveu o ministro da Fazenda.

