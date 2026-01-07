Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Universidade cearense alcança 1º lugar do Brasil em ranking de qualidade do MEC
Unichristus

O ensino superior do Ceará acaba de assumir a liderança nacional, entre as universidades particulares, no principal indicador de qualidade do ensino superior do Ministério da Educação (MEC)
Com a oficialização de seu novo status acadêmico, publicada no Diário Oficial da União no fim de dezembro, a Universidade Christus passa a ocupar o topo da lista das universidades particulares do país, superando instituições consolidadas do eixo Sul-Sudeste. O resultado é baseado no Índice Geral de Cursos - IGC Contínuo, a métrica mais rigorosa do MEC para avaliar a qualidade do ensino, da infraestrutura e do corpo docente.


Segundo os dados mais recentes do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), a instituição — que atuava como Centro Universitário e agora ascende à categoria de Universidade — já detinha a maior nota entre todos os centros universitários do Brasil. Ao migrar de categoria mantendo seu score de excelência, a Universidade Christus estreia no ranking ao ocupar o primeiro lugar entre as universidades particulares, posicionando-se à frente de nomes como a PUC-RS e a PUC-Rio, respectivamente, 2º e 3º lugar no mesmo ranking.


Para alcançar esse patamar, a instituição obteve o conceito máximo (nota 5) no IGC, um resultado alcançado por apenas 3% das mais de duas mil faculdades, centros universitários e universidades avaliadas no Brasil. Com o desempenho reconhecido pelo MEC e a missão renovada, a Universidade Christus inicia esta nova etapa reafirmando sua vocação de formar profissionais de alto nível.

Unichristus
