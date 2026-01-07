Universidade cearense alcança 1º lugar do Brasil em ranking de qualidade do MEC

O ensino superior do Ceará acaba de assumir a liderança nacional, entre as universidades particulares, no principal indicador de qualidade do ensino superior do Ministério da Educação (MEC)

Com a oficialização de seu novo status acadêmico, publicada no Diário Oficial da União no fim de dezembro, a Universidade Christus passa a ocupar o topo da lista das universidades particulares do país, superando instituições consolidadas do eixo Sul-Sudeste. O resultado é baseado no Índice Geral de Cursos - IGC Contínuo, a métrica mais rigorosa do MEC para avaliar a qualidade do ensino, da infraestrutura e do corpo docente.



Segundo os dados mais recentes do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), a instituição — que atuava como Centro Universitário e agora ascende à categoria de Universidade — já detinha a maior nota entre todos os centros universitários do Brasil. Ao migrar de categoria mantendo seu score de excelência, a Universidade Christus estreia no ranking ao ocupar o primeiro lugar entre as universidades particulares, posicionando-se à frente de nomes como a PUC-RS e a PUC-Rio, respectivamente, 2º e 3º lugar no mesmo ranking.