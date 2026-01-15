Comércio cearense é o 2º maior do Nordeste em 2025, segundo IBGE

A venda de artigos farmacêuticos e de perfumaria foi a que mais cresceu no ano / Crédito: FERNANDA BARROS

O índice do volume de vendas no Ceará do comércio varejista ampliado foi o segundo maior do Nordeste no acumulado de 2025 até novembro, com um crescimento de 4,1%, ficando abaixo apenas da Paraíba (4,7%). Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Esta categoria, além do varejo normal, inclui veículos, motos, partes e peças, material de construção e atacado de produtos alimentícios, bebidas e fumo.

No cenário nacional, o índice foi o quinto maior, com um desempenho 5 pontos percentuais (p.p.) acima do nacional (-0,3%). Os dados foram compilados pela Pesquisa Mensal de Comércio (PMC), realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e divulgada nesta quinta-feira, 15. Confira abaixo a atuação de cada Unidade Federativa (UF) no período: Amapá: 7%



Tocantins: 4,9%

Mato Grosso: 4,8%

Paraíba: 4,7%



Ceará: 4,1%



Rondônia: 3,3%

Santa Catarina: 2,6%

Rio Grande do Norte: 2,4%

Pará: 2,2%

Acre: 2%

Espírito Santo: 1,8%

Rio Grande do Sul: 1,4%



Mato Grosso do Sul: 1,4%

Amazonas: 1,3%



Roraima: 1,2%

Pernambuco: 0,8%

Paraná: 0,5%



Distrito Federal: 0,5%

Alagoas: 0,4%

Minas Gerais: 0,1%

Sergipe: -0,1%

Piauí: -0,2%



Bahia: -0,3%

Goiás: -1%

Rio de Janeiro: -1,1%

Maranhão: -1,5%

São Paulo: -3,1%

De acordo com o levantamento, no período, apenas duas das onze atividades de divulgação analisadas apresentaram recuo: equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação (-11,4%) e livros, jornais, revistas e papelaria (-1,8%). Nas altas, destacaram-se os artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos (9,8%) e o atacado especializado em produtos alimentícios, bebidas e fumo (8%). Ainda no acumulado, considerando apenas o comércio varejista, o desempenho do Estado também foi positivo no acumulado dos onze meses do ano. A alta foi de 3,3%, 1,8 p.p. maior que a do Brasil (1,5%).



Na avaliação dadiretora institucional da Fecomércio-CE, Cláudia Brilhante,oresultado que coloca o Ceará como o segundo maior crescimento do comércio no Nordeste em 2025 evidencia a força do nosso mercado interno e a capacidade de reação do setor produtivo diante de um cenário nacional ainda marcado por instabilidade e desafios. "O avanço foi puxado, sobretudo, por segmentos essenciais, como o de artigos farmacêuticos, perfumaria, atacado de alimentos e o comércio de veículos, o que demonstra maior confiança do consumidor e recomposição gradual do poder de compra. Ela afirma que esse desempenho também é reflexo de investimentos em qualificação profissional, inovação, modernização das empresas e de um ambiente institucional mais atento às demandas do comércio.

"Para sustentar e aprofundar esse movimento em 2026, será decisivo avançar em uma agenda focada na ampliação do acesso ao crédito, na preservação do poder de compra, na redução da carga burocrática e no fortalecimento do empreendedorismo. Esses vetores são fundamentais para transformar o bom desempenho conjuntural em um crescimento estruturalmente sustentável." Confira o desempenho do Ceará em cada atividade de divulgação em 2025: Comércio Varejista (3,3%)

Combustíveis e lubrificantes: 5,2%



Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo: 0,6%



Tecidos, vestuário e calçados: 5,8%



Móveis e eletrodomésticos: -0,3%



Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos: 9,8%



Livros, jornais, revistas e papelaria: -1,8%



Equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação: -11,4%



Outros artigos de uso pessoal e doméstico: 7,1%

Comércio Varejista Ampliado (4,1%)

Veículos, motocicletas, partes e peças: 4,7%



Material de construção: 2%



Atacado especializado em produtos alimentícios, bebidas e fumo: 8% Considerando o comparativo mensal com outubro de 2025, a atividade comercial cearense também cresceu. As taxas foram de 2,1%, no varejo comum, e 0,4% no ampliado. Cenário nacional Em novembro de 2025, o volume de vendas do comércio varejista cresceu 1% frente a outubro, na série com ajuste sazonal, e a média móvel trimestral foi de 0,5%. Frente a novembro de 2024, o volume de vendas do varejo cresceu 1,3%. O acumulado no ano e o dos últimos 12 meses foi de 1,5%.