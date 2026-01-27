Como a menopausa pode afetar o cérebro de forma semelhante ao Alzheimer

Getty Images A menopausa está associada a mudanças no cérebro semelhantes às observadas no Alzheimer, segundo um grande estudo do Reino Unido. A perda de massa cinzenta em áreas ligadas à memória e às emoções pode explicar, em parte, por que as mulheres, em geral, têm maior risco de demência do que os homens, especulam os pesquisadores.

As conclusões se baseiam em dados de quase 125 mil mulheres, das quais 11 mil realizaram exames de ressonância magnética do cérebro.

No estudo, publicado na revista Psychological Medicine, o uso de terapia de reposição hormonal (TRH) não pareceu prevenir a perda de massa cinzenta. Barbara Sahakian, autora sênior do estudo e pesquisadora da Universidade de Cambridge, afirma que regiões do cérebro em que se observa essas diferenças são as que tendem a ser afetadas pela doença de Alzheimer. "A menopausa pode tornar essas mulheres mais vulneráveis mais adiante. Embora não seja toda a explicação, isso pode ajudar a entender por que vemos quase o dobro de casos de demência em mulheres em comparação aos homens", diz.

As alterações cerebrais ocorreram em: uma área que desempenha papel central no aprendizado e na memória — o hipocampo;

uma região essencial para a formação de memórias e a navegação espacial — o córtex entorrinal;

uma parte que ajuda na atenção e na regulação das emoções — o córtex cingulado anterior. A substância branca e a substância cinzenta são partes essenciais do cérebro e da medula espinhal. A substância cinzenta é composta pelos corpos das células neuronais e seus dendritos — pequenas projeções que se comunicam com neurônios próximos.

A substância branca é formada por longos axônios dos neurônios, que transmitem impulsos para regiões mais distantes do cérebro e da medula espinhal. Pedir ajuda De acordo com as diretrizes do NHS, o sistema público de saúde do Reino Unido, a TRH pode ser considerada para sintomas da menopausa, como problemas de sono e ondas de calor. Os pesquisadores afirmam que ainda há compreensão limitada sobre os efeitos da menopausa e do uso da TRH no cérebro, na memória e no humor.