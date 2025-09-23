Inhamuns recebe projeto para produção cordeiros e ovinos no Ceará

Inhamuns recebe projeto para estimular produção de cordeiros e ovinos no CearáA iniciativa envolve desde pequenos produtores (50 hectares) até fazendas maiores de 200 hectares. Tem um foco ainda no desenvolvimento de tecnologias
A Região dos Inhamuns (cerca de 300 km de Fortaleza) recebe projeto para desenvolver a produção de cordeiros e ovinos para abastecer a agroindústria.
A ideia é transformar a atividade em uma geradora de emprego e renda no Ceará.
A medida oferece modelos de produção que variam desde pequenas propriedades de 50 hectares com 50 empresas, até fazendas maiores de 200 hectares com mais de 250 matrizes.
Cada modelo é desenhado para gerar os recursos necessários para uma cadeia agroindustrial de ovinos na região.
Essa ação foi discutida na quarta-feira, 17 de setembro, na sede da Secretaria do Desenvolvimento Econômico do Estado (SDE).
A reunião foi realizada entre o secretário da SDE, Domingos Filho, o secretário executivo do Agronegócio, Silvio Carlos Ribeiro, e representantes da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa).
Segundo Domingos Filho, o projeto impulsionará positivamente toda a cadeia produtiva de caprinos e ovinos e consequentemente o desenvolvimento econômico do Ceará.
Próximos passos de projeto de ovinocultura no Ceará
Conforme a Secretaria do Governo do Ceará, para que a proposta seja bem-sucedida, um dos pontos considerados essenciais pela Embrapa é a assistência técnica continuada aos produtores.
Como primeira ação, um evento de troca de informações tecnológicas será realizado nesta semana em Tauá, a 343,10 km de Fortaleza, reunindo técnicos e produtores para discutir tecnologias que são cruciais para o modelo de desenvolvimento.
A iniciativa faz parte de um programa que a Embrapa já vinha desenvolvendo previamente.
Além disso, a Embrapa e a SDE estão encaminhando um convênio de cooperação técnica para formalizar os próximos passos do projeto, que inclui uma articulação da Secretaria com o Grupo Vicunha para garantir a integração dos produtores à agroindústria.
Diretrizes do projeto agroindustrial no Sertão dos Inhamuns
O piloto do projeto aborda diferentes aspectos da produção, como:
- Sistemas de produção: Otimização do manejo do rebanho para maximizar a produtividade
- Alimentação animal: Estratégias para garantir a nutrição ideal dos animais
- Melhoramento genético: Aplicação de técnicas que elevam a qualidade da carne e a eficiência reprodutiva
- Socioeconomia: Avaliação do impacto financeiro e social em diferentes tamanhos de propriedade