Inhamuns recebe projeto para produção cordeiros e ovinos no Ceará

Projeto para desenvolver a produção de cordeiros e ovinos para abastecer a agroindústria / Crédito: AFP PHOTO PA FILES/BEN CURTIS/ms

A Região dos Inhamuns (cerca de 300 km de Fortaleza) recebe projeto para desenvolver a produção de cordeiros e ovinos para abastecer a agroindústria. A ideia é transformar a atividade em uma geradora de emprego e renda no Ceará.

A medida oferece modelos de produção que variam desde pequenas propriedades de 50 hectares com 50 empresas, até fazendas maiores de 200 hectares com mais de 250 matrizes. Cada modelo é desenhado para gerar os recursos necessários para uma cadeia agroindustrial de ovinos na região. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Essa ação foi discutida na quarta-feira, 17 de setembro, na sede da Secretaria do Desenvolvimento Econômico do Estado (SDE). A reunião foi realizada entre o secretário da SDE, Domingos Filho, o secretário executivo do Agronegócio, Silvio Carlos Ribeiro, e representantes da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa).

Segundo Domingos Filho, o projeto impulsionará positivamente toda a cadeia produtiva de caprinos e ovinos e consequentemente o desenvolvimento econômico do Ceará. Próximos passos de projeto de ovinocultura no Ceará Conforme a Secretaria do Governo do Ceará, para que a proposta seja bem-sucedida, um dos pontos considerados essenciais pela Embrapa é a assistência técnica continuada aos produtores. Como primeira ação, um evento de troca de informações tecnológicas será realizado nesta semana em Tauá, a 343,10 km de Fortaleza, reunindo técnicos e produtores para discutir tecnologias que são cruciais para o modelo de desenvolvimento.