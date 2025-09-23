Inhamuns recebe projeto para produção cordeiros e ovinos no Ceará

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Inhamuns recebe projeto para estimular produção de cordeiros e ovinos no Ceará

A iniciativa envolve desde pequenos produtores (50 hectares) até fazendas maiores de 200 hectares. Tem um foco ainda no desenvolvimento de tecnologias
Kamilly Andrade
Região dos Inhamuns (cerca de 300 km de Fortaleza) recebe projeto para desenvolver a produção de cordeiros e ovinos para abastecer a agroindústria.

A ideia é transformar a atividade em uma geradora de emprego e renda no Ceará.

A medida oferece modelos de produção que variam desde pequenas propriedades de 50 hectares com 50 empresas, até fazendas maiores de 200 hectares com mais de 250 matrizes.

Cada modelo é desenhado para gerar os recursos necessários para uma cadeia agroindustrial de ovinos na região.

Essa ação foi discutida na quarta-feira, 17 de setembro, na sede da Secretaria do Desenvolvimento Econômico do Estado (SDE).

A reunião foi realizada entre o secretário da SDE, Domingos Filho, o secretário executivo do Agronegócio, Silvio Carlos Ribeiro, e representantes da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa).

Segundo Domingos Filho, o projeto impulsionará positivamente toda a cadeia produtiva de caprinos e ovinos e consequentemente o desenvolvimento econômico do Ceará.

Próximos passos de projeto de ovinocultura no Ceará

Conforme a Secretaria do Governo do Ceará, para que a proposta seja bem-sucedida, um dos pontos considerados essenciais pela Embrapa é a assistência técnica continuada aos produtores.

Como primeira ação, um evento de troca de informações tecnológicas será realizado nesta semana em Tauá, a 343,10 km de Fortaleza, reunindo técnicos e produtores para discutir tecnologias que são cruciais para o modelo de desenvolvimento.

A iniciativa faz parte de um programa que a Embrapa já vinha desenvolvendo previamente.

Além disso, a Embrapa e a SDE estão encaminhando um convênio de cooperação técnica para formalizar os próximos passos do projeto, que inclui uma articulação da Secretaria com o Grupo Vicunha para garantir a integração dos produtores à agroindústria.

Diretrizes do projeto agroindustrial no Sertão dos Inhamuns

O piloto do projeto aborda diferentes aspectos da produção, como:

  • Sistemas de produção: Otimização do manejo do rebanho para maximizar a produtividade
  • Alimentação animal: Estratégias para garantir a nutrição ideal dos animais
  • Melhoramento genético: Aplicação de técnicas que elevam a qualidade da carne e a eficiência reprodutiva
  • Socioeconomia: Avaliação do impacto financeiro e social em diferentes tamanhos de propriedade

