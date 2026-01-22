Mais de 59% da população do Ceará integra as classes A, B e C, aponta estudo

Conforme levantamento da FGV, entre 2022 e 2024, o estado ampliou em 7,22 pontos percentuais a quantidade de pessoas nas classes de maior renda

O Ceará ampliou de 51,85% para 59,07% o percentual de famílias que vivem nas classes A, B e C entre 2022 e 2024. O aumento foi de 7,22 pontos percentuais.

Vale lembrar que compõem a classe A, quem tem renda familiar acima de 20 salários mínimos, a B que tem entre 10 e 20 salários mínimos, e C quem tem renda familiar entre 4 e 10 salários mínimos.

Na esfera nacional, o estudo aponta que 17,4 milhões de pessoas saíram da pobreza e passaram a ocupar as três classes de maior rendimento, o que representa um aumento de 8,44 pontos percentuais no mesmo período.

O levantamento aponta que o aumento foi impulsionado, principalmente, pelo crescimento da renda do trabalho, além de programas de acesso à educação e ao crédito, bem como a integração de políticas públicas, tais como o Bolsa Família e o Benefício de Prestação Continuada (BPC).