Terceirizados da UFC: paralisação se encerra após pagamento

Trabalhadores terceirizados que atuam para a UFC encerram paralisação / Crédito: Maury Maia/Seeaconce/Divulgação

A paralisação dos terceirizados que atuam na Universidade Federal do Ceará (UFC) se encerrou nesta quarta-feira, 21 de janeiro, após dez dias e com a formalização do pagamento dos salários e direitos em atraso, referente ao mês de dezembro do ano passado. Os últimos valores que faltavam foram repassados aos cerca de 400 trabalhadores ligados à empresa LDS.

O movimento foi realizado desde o dia 12 de janeiro, todos os dias, nos campi da universidade em Fortaleza: Pici, Porangabuçu e Benfica, segundo o Sindicato dos Trabalhadores Prestadores de Serviços Terceirizados em Asseio e Conservação, Serviço Administrativo, Administração de Mão de Obra e de Limpeza Pública e Privada no Estado do Ceará (Seeaconce).