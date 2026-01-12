IBGE alerta para tentativas de golpes em processos seletivos do órgãoCandidatos do IBGE são alvo de tentativas de fraude com mensagens falsas sobre exames médicos obrigatórios
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) emitiu um alerta sobre novas tentativas de fraude direcionadas a candidatos dos Processos Seletivos Simplificados (PSS) para os cargos de Agente de Pesquisas e Mapeamento (APM) e Supervisor de Coleta e Qualidade (SCQ).
Entre os dias 8 e 9 de janeiro de 2026, foram identificadas mensagens falsas enviadas por celular.
Por meio delas era informado, de maneira enganosa, que "devido ao alto número de candidatos do Processo Seletivo IBGE 2025" seria obrigatório realizar um pré-agendamento de exame médico admissional para confirmar a participação no certame.
As mensagens continham ainda um link e estipulavam prazo de até 24 horas para o suposto cadastro. O IBGE reforça que essas informações não são verdadeiras.
Cuidados para não cair em fraudes
Para evitar que candidatos sejam vítimas de golpes, o instituto esclarece que não existe exigência de exame médico durante o processo seletivo para os cargos de APM e SCQ.
A apresentação de atestado de sanidade física e mental ocorre apenas após a divulgação do resultado final e somente em caso de convocação para contratação.
Nessa etapa, o candidato deverá apresentar o documento — original ou cópia autenticada, acompanhado de cópia simples — emitido por médico de qualquer especialidade, com validade máxima de 12 meses a partir da data de publicação do edital, conforme previsto no item 13.3, alínea "j", dos editais.
O IBGE orienta os candidatos a não fornecerem dados pessoais, nem realizarem pagamentos ou cadastros em páginas não oficiais.
O alerta tem como objetivo proteger os participantes e assegurar a transparência do processo seletivo.
Em caso de dúvidas, os interessados devem consultar os editais e buscar informações exclusivamente nos canais oficiais do IBGE e da Fundação Getulio Vargas (FGV).