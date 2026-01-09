Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Instituto tem 15 dias para apresentar ao Cade provas de alegações contra operação United-Azul

O pedido do Instituto de Pesquisas e Estudos da Sociedade e Consumo (IPSConsumo) para ingressar como terceiro no processo de aquisição pela United Airlines de uma participação minoritária do capital social da Azul suspendeu o trânsito em julgado do processo e a operação não pode, no momento, ser consumada. O IPSConsumo terá agora 15 dias corridos, a partir de quinta-feira, 8, para apresentar documentos e pareceres necessários à comprovação das alegações que fez contra a operação entre as empresas aéreas.

Em 30 de dezembro de 2025, a Superintendência-Geral (SG), área técnica do Cade, aprovou, sem restrições, a operação, que consiste na aquisição, pela United Airlines, de uma participação societária minoritária do capital social da Azul.

Logo após a decisão da SG, o IPSConsumo pediu ingresso como terceiro interessado no processo. O presidente do órgão, Gustavo Augusto Freitas de Lima, entendeu que não é suficiente a mera apresentação de alegações, devendo o pedido ser necessariamente acompanhado de "provas relevantes para a solução da questão".

"Diante disso, (...) concedo o prazo improrrogável de 15 (quinze) dias corridos, contado a partir da publicação deste despacho, para que o ora requerente (IPSConsumo) apresente os documentos e pareceres necessários para comprovação de suas alegações", escreveu Augusto. Se a documentação não for apresentada no prazo, o pedido será sumariamente rejeitado.

À Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, Augusto afirmou que a decisão proferida não se refere ao mérito da operação, tendo relação apenas com a entrada do terceiro. "Se o terceiro for admitido, o caso irá para o Tribunal, que poderá manter a aprovação ou não. O que está sendo decidido, agora, é apenas se o terceiro será admitido", explicou.

Se admitido, o recurso terá seguimento e será distribuído a um conselheiro para relatar o processo e levá-lo a julgamento no tribunal, que poderá manter a aprovação ou não.

Azul diz que procedimento é usual

A Azul sustentou que a decisão proferida pelo órgão antitruste é usual em procedimentos de atos de concentração.

"A Azul reitera que o entendimento é que o processo não foi suspenso, permanece regularmente em análise pelo Cade e que a Companhia segue à disposição da autoridade para prestar quaisquer esclarecimentos que se façam necessários", afirmou.

Na transação, a United Airlines se comprometeu a adquirir aproximadamente US$ 100 milhões em ações ordinárias da Azul, o que representará um acréscimo nos direitos econômicos de 2,02% para aproximadamente 8%.

Questionamentos

Um dos principais pontos levantados pelo IPSConsumo é o risco de coordenação entre concorrentes no corredor aéreo Brasil-Estados Unidos. O instituto destaca a presença simultânea de grandes empresas do setor em participações minoritárias cruzadas e em instâncias de governança, o que, segundo a petição, pode facilitar o compartilhamento de informações sensíveis e reduzir incentivos à rivalidade.

A entidade também questiona o prazo de análise. De acordo com o pedido, a aprovação ocorreu antes do término do período regimental para manifestações de terceiros, o que teria limitado o contraditório em um mercado classificado como altamente concentrado e sensível para os consumidores.

A presidente do IPSConsumo, Juliana Pereira, afirmou que a American Airlines, em razão de sua participação na Gol, tem influência na Avianca (parte da Abra), além de influência na Copa (aliança entre United e Copa). "Assim, a título de exemplo, é perfeitamente possível que, para uma rota SP (GRU, CGH e VCP) - Miami (MIA e FLL) todas as linhas aéreas relacionadas (Azul, Gol, AA, UA, Avianca e Copa) participem simultaneamente do mesmo mercado. A mesma coisa ocorre no mercado SP - Orlando (MCO)", afirmou.

