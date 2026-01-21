Suspensão de visto para os EUA começa para Brasil e 74 países

A medida faz parte de uma revisão ampla das políticas migratórias do País / Crédito: MANDEL NGAN / AFP

A emissão de vistos de imigrante para cidadãos do Brasil e de outros 74 países será suspensa pelos Estados Unidos a partir desta quarta-feira, 21 de janeiro. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado A medida foi anunciada pelo Departamento de Estado norte-americano e faz parte de uma revisão ampla das políticas migratórias do País.

Segundo o órgão, a suspensão tem como objetivo reforçar critérios de segurança e garantir que imigrantes oriundos de países considerados de "alto risco" não utilizem benefícios de programas de assistência social ou se tornem um encargo financeiro.