Suspensão de visto para os EUA começa para Brasil e 74 países

Suspensão de visto para imigrantes pelos EUA começa para Brasil e 74 paísesBrasileiros entram na lista de países com vistos de imigrante suspensos pelos EUA por critérios de segurança e autosuficiência financeira
A emissão de vistos de imigrante para cidadãos do Brasil e de outros 74 países será suspensa pelos Estados Unidos a partir desta quarta-feira, 21 de janeiro.
A medida foi anunciada pelo Departamento de Estado norte-americano e faz parte de uma revisão ampla das políticas migratórias do País.
Segundo o órgão, a suspensão tem como objetivo reforçar critérios de segurança e garantir que imigrantes oriundos de países considerados de "alto risco" não utilizem benefícios de programas de assistência social ou se tornem um encargo financeiro.
A decisão está alinhada ao discurso do presidente Donald Trump, que tem reiterado a defesa de que imigrantes sejam financeiramente autossuficientes.
Leia mais
Apesar da suspensão, o Departamento de Estado informou que os solicitantes de visto de imigrante dos países afetados podem continuar enviando seus pedidos e comparecendo às entrevistas normalmente.
As entrevistas seguirão sendo agendadas, mas nenhum visto de imigrante será emitido durante o período de vigência da medida.
Saiba da situação de visto para quem já o possui
A suspensão não revoga vistos de imigrante já concedidos. Para questões relacionadas à entrada nos Estados Unidos, a orientação é que os viajantes consultem o Departamento de Segurança Interna (DHS).
A medida também não afeta vistos de turismo ou outros vistos de não imigrante, sendo aplicada exclusivamente aos processos de imigração permanente.
Leia mais
Há exceções?
Sim. Cidadãos com dupla nacionalidade que solicitarem o visto utilizando um passaporte válido de um país que não esteja na lista de suspensão estão isentos da restrição.
Países afetados
Além do Brasil, segue em ordem alfabética os demais 74 países afetados pela suspensão:
- Afeganistão
- Albânia
- Argélia
- Antígua e Barbuda
- Armênia
- Azerbaijão
- Bahamas
- Bangladesh
- Barbados
- Belarus
- Belize
- Bósnia
- Brasil
- Butão
- Cabo Verde
- Camarões
- Camboja
- Cazaquistão
- Colômbia
- Costa do Marfim
- Cuba
- Dominica
- Egito
- Eritreia
- Etiópia
- Fiji
- Gâmbia
- Gana
- Geórgia
- Granada
- Guatemala
- Guiné
- Haiti
- Iêmen
- Irã
- Iraque
- Jamaica
- Jordânia
- Kosovo
- Kuwait
- Laos
- Líbano
- Libéria
- Líbia
- Macedônia do Norte
- Marrocos
- Mianmar
- Moldávia
- Mongólia
- Montenegro
- Nepal
- Nicarágua
- Nigéria
- Paquistão
- Quirguistão
- República Democrática do Congo
- República do Congo
- Ruanda
- Rússia
- Santa Lúcia
- São Cristóvão e Névis
- São Vicente e Granadinas
- Senegal
- Serra Leoa
- Síria
- Somália
- Sudão do Sul
- Sudão
- Tailândia
- Tanzânia
- Togo
- Tunísia
- Uganda
- Uruguai
- Uzbequistão