Até junho, Petrobras receberá parte das encomendas para ampliar frota, diz Magda

A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, informou que até junho deste ano a estatal já vai receber parte das encomendas para ampliar sua frota, o que não ocorria há 10 anos. No estaleiro da Ecovix, em Rio Grande, no Rio Grande do Sul, a executiva participou ao lado do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, da contratação de mais embarcações. Segundo ela, mais nove embarcações estão sendo estudadas para entrar em licitação, além de seis a oito novas plataformas de petróleo.

"O primeiro navio vai ser entregue já no primeiro semestre deste ano, e a seguir dele virão todos os outros. O porte dessa demanda que mereceu de nós o nome de Programa Mar Aberto é de tal grandiosidade que nos espanta muito pensar que mesmo com todo esse potencial a Petrobras ficou 10 anos sem encomendar um único navio no Brasil", afirmou Magda.

Ela informou que além das encomendas ao Ecovix, que abrange gaseiros e navios do tipo Handy (graneleiros), estão sendo beneficiados pelas encomendas da empresa estaleiros do Rio de Janeiro, Santa Catarina, e em breve na Bahia e no Amazonas. Ao todo, a Petrobras já encomendou 48 embarcações pelo programa. "O Amazonas foi a novidade que nós estamos apresentando aqui hoje. Eu queria que o presidente Lula tivesse ficado curioso quando eu falei do Amazonas, mas o Bacci se antecipou", disse durante discurso para uma plateia de trabalhadores do estaleiro. Segundo ela, com a reativação da indústria naval pelo governo, o número de empregos no setor naval subiu de 18 mil em 2022 para 50 mil no final do ano passado.