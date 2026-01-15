Entradas de imigrantes irregulares na UE caíram 26% em 2025

As entradas irregulares de imigrantes na União Europeia diminuíram 26% em 2025 em comparação com o ano anterior, anunciou nesta quinta-feira (15) a agência europeia de fronteiras Frontex. No total, "as detecções de travessias irregulares nas fronteiras externas da UE caíram mais de um quarto (26%) em 2025, atingindo aproximadamente 178.000".

Este número "é o nível mais baixo desde 2021", afirmou a Frontex em comunicado. Segundo o comissário para os Assuntos Internos e Migração, Magnus Brunner, os dados refletem "o reforço das fronteiras externas e parcerias internacionais eficazes". As travessias irregulares que mais diminuíram foram as procedentes da rota da África Ocidental (-63%), assim como as dos Bálcãs Ocidentais (-42%) e das fronteiras terrestres orientais, de Belarus à Polônia e aos países bálticos (-37%), especificou a Frontex. Em contrapartida, registrou-se um aumento de 14% no Mediterrâneo Ocidental, atingindo 19.403 pessoas.

A Espanha publicou seus dados específicos em 2 de janeiro, relatando uma redução geral significativa — de 42% — nas chegadas irregulares em 2025. Essa queda se deve ao colapso (-62%) da rota da África para as ilhas Canárias, no Atlântico. No entanto, a rota da Argélia para as ilhas Baleares cresceu — 24,5%, de aproximadamente 5.900 pessoas em 2024 para cerca de 7.300 em 2025. Segundo a Frontex, o número de pessoas que tentam atravessar o Mediterrâneo Central caiu 1%, enquanto no Mediterrâneo Oriental a queda foi de 27%.