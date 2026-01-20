Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Prefeitura de São Paulo promove mutirão com 2,5 mil empregos

Autor Agência Brasil
Tipo Notícia

Um mutirão na capital paulista vai promover, nesta quarta-feira (21), 2,5 mil vagas de empregos para diversas áreas do comércio, serviços e construção civil. As inscrições para o Contrata SP, que celebrará antecipadamente o aniversário da cidade de São Paulo (25 de janeiro), devem ser feitas ainda hoje (20) no Portal Cate.

Segundo a prefeitura de São Paulo, os salários variam de R$ 850, para estagiários, a R$ 7.581, para operador de guindaste.

Quem passar pelo Contrata SP, no Cate Central, também vai poder consultar vagas disponíveis no Cate. Entre elas se encontram vagas para atendentes de lanchonetes, mercados e lojas.

Para operadores de telemarketing serão oferecidas mais de 100 oportunidades e a exigência é estar cursando ou ter concluído o ensino médio. Não é exigida experiência na área.

Já para instalador e reparador de linhas e aparelhos de telecomunicações serão oferecidas 20 vagas, com salário de R$ 1.631. Não é necessária experiência, mas é preciso ter ensino fundamental e disponibilidade para trabalhar aos sábados.

Para participar do evento e concorrer a uma vaga é preciso fazer a inscrição no site do Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo (Cate) e comparecer no Cate Central, na Avenida Rio Branco, 252, com RG, CPF e carteira de trabalho (física ou digital). A unidade funciona das 09h às 16h.

São Paulo

