Tarifas poderiam causar um leve efeito de alta na inflação, diz presidente do BCE

Tarifas poderiam causar um leve efeito de alta na inflação, diz presidente do BCE

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, afirmou que a inflação está sob controle na zona do euro, mas citou que tarifas podem causar um leve efeito de alta nos preços. Para a dirigente, a incerteza retornou devido às recentes ameaças de tarifas feitas pelo presidente dos EUA, Donald Trump.

"EUA estão agindo de maneira estranha para um aliado", disse Lagarde à CNN no Fórum Econômico Mundial em Davos.

"O que é mais importante do que as próprias tarifas é a crescente incerteza que estamos vendo novamente - então a incerteza está de volta", disse em uma entrevista transmitida na terça-feira, 20.

Para Lagarde, a zona do euro pode fazer melhor em crescimento, produtividade e endividamento.

