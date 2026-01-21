Tarifas poderiam causar um leve efeito de alta na inflação, diz presidente do BCE

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, afirmou que a inflação está sob controle na zona do euro, mas citou que tarifas podem causar um leve efeito de alta nos preços. Para a dirigente, a incerteza retornou devido às recentes ameaças de tarifas feitas pelo presidente dos EUA, Donald Trump.

"EUA estão agindo de maneira estranha para um aliado", disse Lagarde à CNN no Fórum Econômico Mundial em Davos.