Acordo entre EUA e UE é muito duradouro, diz secretário do Comércio americano em Davos

O secretário do Comércio americano, Howard Lutnick, afirmou que o acordo comercial entre os EUA e a União Europeia (UE) é "muito duradouro" e que os dois lados trabalharão como aliados e chegarão em um ponto que é "bom para ambos". A fala ocorreu em entrevista para a Fox Business, nesta quarta-feira, 21, no Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça.

"A Groenlândia é importante para os EUA e, se é para os americanos, também deveria ser para a Europa", disse, ao acrescentar que Davos será palco de "muitas conversas".