Acordo entre EUA e UE é muito duradouro, diz secretário do Comércio americano em Davos
O secretário do Comércio americano, Howard Lutnick, afirmou que o acordo comercial entre os EUA e a União Europeia (UE) é "muito duradouro" e que os dois lados trabalharão como aliados e chegarão em um ponto que é "bom para ambos". A fala ocorreu em entrevista para a Fox Business, nesta quarta-feira, 21, no Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça.
"A Groenlândia é importante para os EUA e, se é para os americanos, também deveria ser para a Europa", disse, ao acrescentar que Davos será palco de "muitas conversas".
Lutnick também mencionou a importância para fabricar chips e semicondutores nos EUA como forma de proteção e informou que a administração irá investir US$ 1 trilhão em semicondutores, sem fornecer mais detalhes. "Vamos trazer empregos de volta para casa", acrescentou, ao dizer que esse é um "foco" do governo.
Em relação à discussão sobre tarifas que corre na Suprema Corte, ele defendeu que a administração irá vencer o caso. Quanto ao Federal Reserve (Fed), Lutnick afirmou que o crescimento americano de 6% é possível, se o BC reduzir as taxas de juros. Ele ainda mencionou que os americanos estão realizando um estudo sobre drones e robôs da China.