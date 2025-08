Mais de 81 mil universitários estão inadimplentes no Ceará, aponta Serasa

Os dados são de um levantamento da Serasa , que também aponta a disponibilidade de cerca de 245 mil ofertas com condições especiais para negociação desses débitos no estado, com descontos que podem chegar a até 95%.

A inadimplência entre universitários é um cenário recorrente no Brasil. Segundo pesquisa nacional realizada pela Serasa em parceria com a Mindminers, 35% dos estudantes do ensino superior têm pendências financeiras com suas instituições.

Entre os motivos mais citados para o endividamento estão o desemprego (22%), seguido por problemas pessoais e familiares (13%) e redução de renda (9%).



Ainda de acordo com o levantamento, 34% dos estudantes devem mais de cinco mensalidades, e, entre esses, 32% estão com débitos acumulados há mais de dois anos.



Impactos emocionais e adiamento de planos



Além das consequências financeiras, a pesquisa também destaca o impacto emocional da inadimplência. Cerca de 48% dos estudantes relataram sintomas como ansiedade intensa, insônia ou estresse causados pelas dívidas.