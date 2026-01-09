Taxas futuras têm firme alta, com inflação de serviços local elevada e payroll

Indicadores mais aguardados da semana após quatro dias seguidos de volume reduzido de negócios e oscilações contidas, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e o relatório de emprego dos Estados Unidos, ambos de dezembro, de fato fizeram preço na curva de juros futuros. Enquanto o dado doméstico veio dentro do esperado, mas trouxe um qualitativo desafiador, com ascensão em diversas métricas de serviços, o payroll mostrou geração de vagas um pouco menor que o previsto, mas surpreendeu ao indicar ligeiro recuo da taxa de desemprego.

O saldo para o mercado de juros foi uma firme alta de todos os vencimentos dos DIs. As apostas para diminuição da Selic em março foram reforçadas. No fechamento, a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 aumentou de 13,714% no ajuste de quinta a 13,76%. O DI para janeiro de 2029 subiu de 12,994% no ajuste anterior a 13,060%. O DI para janeiro de 2031 ficou em 13,345%, vindo de 13,309% no ajuste. Publicado na abertura pelo IBGE, o IPCA acelerou de 0,18% em novembro para 0,33% em dezembro, exatamente em linha com a mediana de estimativas coletada pelo Projeções Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. O indicador acumulado em 12 meses terminou 2025 em 4,26%, abaixo do teto da meta inflacionária, de 4,5%, e ligeiramente aquém do consenso do mercado (4,27%). Dentro dele, no entanto, o avanço de 6% dos preços de serviços, grupo que tem maior correlação com o mercado de trabalho, chamou atenção. Na passagem mensal, a inflação de serviços ganhou ímpeto, ao variar de 0,60% para 0,72% nos cálculos da XP Investimentos, enquanto o núcleo de serviços subjacentes subiu de 0,30% a 0,56%. Grupo acompanhado com lupa pelo BC, os serviços intensivos em mão de obra registraram aumento de 0,77% na medição atual, ante 0,61% na anterior. A XP esperava alta de 0,71% para essa parte da inflação. "Em síntese, a composição do IPCA de dezembro reforça nossa visão de que o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central deve iniciar o ciclo de flexibilização monetária em março. As métricas de serviços voltaram a acelerar na margem, em linha com os dados robustos do mercado de trabalho", aponta o economista Alexandre Maluf.

Analista de renda fixa da Empiricus Research, Laís Costa destaca que, na média móvel trimestral dessazonalizada e anualizada, mais correta para analisar a inércia dos preços, a inflação de serviços intensivos em mão de obra está rodando acima de 8%. "Isso não é condizente com uma meta de 3%", observa. Segundo Costa, a leitura que o mercado fez do dado oficial de inflação é a de que, tanto em dezembro quanto no ano, o que ajudou a manter o IPCA em nível comportado foram os bens comercializáveis, mais sensíveis à valorização do câmbio. "O mercado ainda vê espaço para corte da Selic, mas se na composição do IPCA a deflação vem da apreciação da moeda, o BC tem que continuar defendendo ela", diz Costa, o que se dá pelo diferencial de juros elevado. "Ainda precisa continuar um diferencial de juros grande com os EUA, o que aponta menos espaço para cortar juros". O payroll de dezembro, de acordo com a analista, foi na mesma direção, ao sinalizar probabilidade menor de redução da meta dos Fed Funds. "Se o juro lá não vai cair tanto, amplifica a percepção de que não há tanto espaço para cortar aqui". O principal relatório de emprego americano apontou criação de 50 mil novas vagas no último mês de 2025, frente mediana do mercado de 60 mil. O dado que mais surpreendeu foi a redução da taxa de desocupação ante novembro, de 4,5% (número revisado de 4,6%) a 4,4%. Já o salário médio por hora aumentou 0,33% na comparação mensal.