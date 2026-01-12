Concursos no Ceará: são 16 processos abertos com mais de 3,7 mil vagas

O POVO mapeou oportunidades e as remunerações de concursos públicos e seleções. Os certames são de nível municipal, estadual e nacional

Dezesseis certames estão com inscrições abertas para candidatos a ingressar no serviço público. São ofertadas mais de 3.700 vagas em editais de órgãos federais, estaduais e municipais.

Para a área médica, a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) abriu 152 vagas , com salário de até R$ 19.107,31 por mês.

Diversas prefeituras abriram inscrições. Destaque para Croatá e Paracuru , que oferecem mais de 600 vagas cada.

A remuneração está prevista no edital da Câmara dos Deputados , com 70 vagas.

As oportunidades abrangem desde cargos de nível fundamental até superior. Os salários podem chegar a R$ 30.853,99.

A Fundação Nacional do Índio (Funai) está com processo seletivo aberto para contratação temporária de 900 profissionais, com escolaridade média e superior.

Os selecionados irão trabalhar tanto na Administração Central da EBSERH, no Distrito Federal, como em hospitais de universidades federais.

Há também na Coordenação-Geral de Monitoramento Territorial da Diretoria de Proteção Territorial (CGMT/DPT), em Brasília. A remuneração varia conforme o cargo e área de atuação, mas pode chegar a R$ 6.681,70.

As oportunidades são distribuídas em todas as regiões do País. Os contratados atuarão em unidades de referência da Funai (Coordenações Regionais) nos estados do:

As inscrições são gratuitas no site e vão até abril de 2026. A seleção tem início em diferentes datas, que vão de 9 de julho até abril de 2026, conforme o bloco de vagas e local de atuação.

As inscrições devem ser realizadas no período de 5 a 26 de janeiro de 2026 , no site da Cebraspe, com taxa no valor de R$ 100 a R$ 130 . Provas previstas para o dia 8 de março de 2026.

Remuneração no valor de R$ 21.008,19 a R$ 30.853,99 ao mês e a carga horária será de 40 horas semanais.

A Câmara dos Deputados lançou edital para preencher 70 vagas e formar cadastro de reserva para cargos de nível superior.

Veja o edital.

Comando da Marinha (44 vagas)

Foi lançado o edital nº 1/DPM/2025 que regulamenta o concurso do Comando da Marinha para cargos efetivos do Plano de Carreiras e Cargos de Magistério Federal.

A execução do certame ficará a cargo do Serviço de Seleção do Pessoal da Marinha (SSPM), por meio do portal oficial da Marinha.

Ao todo, são ofertadas 44 vagas, sendo 10 para Professor do Magistério Superior e 34 para Professor EBTT.

As vagas serão distribuídas em Organizações Militares do Setor de Ensino do Comando da Marinha, com lotação nos estados do RJ, CE, ES, PA, PE e SC, conforme o cargo.

O cargo de Professor EBTT possui lotações em vários estados. Para Fortaleza (CE), as disciplinas são História e Matemática.

Os cargos têm jornada de 20 horas semanais. A remuneração é formada por Vencimento Básico (VB) e pode incluir Retribuição por Titulação (RT), chegando a R$ 4.867,43 (doutorado).

As inscrições serão feitas exclusivamente pela internet, no site do SSPM, no período das 8h do dia 2 de março de 2026 até 23h59 do dia 26 de março de 2026.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 140,00, com diferentes opções de pagamento.

Há a possibilidade de solicitação de isenção da taxa para inscritos no CadÚnico e doadores de medula óssea, conforme orientações do edital.

Universidade Federal do Cariri (22 vagas)



A Universidade Federal do Cariri está com dois editais abertos para preenchimento de 22 vagas no total. O edital nº 01 prevê 13 vagas imediatas para cargos de nível médio e superior. Já o edital n° 02 prevê 9 vagas imediatas para nível médio e técnico.

As vagas têm remuneração mensal que variam de R$ 4.204,90 a R$ 6.142,04, considerando o acréscimo de um auxílio-alimentação de R$ 1.175,00.

As inscrições serão abertas às 10h do dia 6 de janeiro e seguem até às 23h59 do dia 31 de janeiro de 2026. A taxa de inscrição é de R$ 120 para os cargos de nível médio e técnico e R$ 150,00 para cargos de nível superior. A participação deve ser realizada pela internet, pela central de concursos FCPC/UFC.

Universidade Federal do Ceará (26 vagas)



A Central de Concursos e Verificação (CCV) da Universidade Federal do Ceará (UFC) publicou um edital que oferta 26 vagas para o cargo de Professor do Magistério Superior, classe A, Nível 1, com remuneração que pode chegar a R$ 13.288,85 para candidatos com doutorado e de R$ 9.271,29 para candidatos com mestrado.

O regime de trabalho é de 40 horas semanais com dedicação exclusiva. As vagas são distribuídas entre diversas unidades acadêmicas da universidade, com as inscrições começando no dia 12 de janeiro. As oportunidades incluem diversas áreas de conhecimento nos campi de Fortaleza, Crateús, Itapajé, Russas e Sobral.

O edital estabelece também a distribuição das vagas conforme a política de ações afirmativas, sendo 16 vagas para ampla concorrência, seis para pessoas negras, uma para pessoas indígenas, uma para pessoas quilombolas e duas para pessoas com deficiência.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, por meio do site do concurso, no período de 12 a 23 de janeiro de 2026. Cada candidato poderá realizar apenas uma inscrição.

O pagamento da taxa de inscrição deve ser feito até 26 de janeiro de 2026, por boleto gerado no próprio sistema. Candidatos inscritos no CadÚnico e doadores de medula óssea podem solicitar isenção da taxa, no período de 29 a 31 de dezembro de 2025.

IFCE Campus Crateus (3 vagas)

A seleção será composta por prova de desempenho didático e prova de títulos. De acordo com o edital, são três vagas, com oportunidades destinadas a profissionais com formação superior nas áreas de Artes, Biologia e Zootecnia.

Para concorrer, é necessário ter graduação completa, sendo que, para Artes – Canto Popular, é exigido bacharelado em Canto ou Música, Licenciatura em Música ou Licenciatura em Educação Musical.

Para Biologia – Biologia Geral, é exigida a Licenciatura ou Bacharelado em Biologia ou Ciências Biológicas.

Por fim, para Zootecnia – Nutrição, Alimentos e Alimentação Animal, é necessário ter Bacharelado em Zootecnia, Medicina Veterinária ou Agronomia.

Todas as vagas são destinadas à ampla concorrência, sem reserva inicial para cotas, considerando o quantitativo reduzido de oportunidades.

As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente pela internet, no site oficial de seleções do IFCE, no período de 31 de dezembro de 2025 a 12 de janeiro de 2026.

Prefeitura de Assaré (250 vagas)

A Prefeitura de Assaré está com 250 vagas entre imediatas e cadastro reserva, com oportunidades para níveis médio, técnico, fundamental e superior.

O concurso público está sob responsabilidade da Universidade Regional do Cariri (URCA), por meio da Comissão Executiva do Vestibular (CEV).

O vencimento-base ofertado varia de R$ 1.518,00 a R$ 14.376,73 para jornadas de até 40 horas semanais ou 100 horas por mês.

As inscrições para participar do concurso de Assaré deverão ser feitas de maneira online, a partir das 8h do dia 30 de dezembro de 2025 até as 23h59 de 2 de fevereiro de 2026.

A solicitação deve ser realizada no site da banca organizadora, com o preenchimento de um formulário com as informações solicitadas para o cargo de interesse. Os valores cobrados como taxa de inscrição variam de R$ 100,00 a R$ 180,00.

Prefeitura de Barbalha (495 vagas)

Foram divulgados quatro editais do concurso da Prefeitura de Barbalha, no estado do Ceará, para provimento de 495 vagas em diferentes áreas.

As inscrições estão previstas para ocorrer exclusivamente pelo site do Instituto Consulpam, até o dia 18 de janeiro, conforme cronograma oficial.

As provas acontecerão na data provável de 15 de março de 2026 para os cargos dos editais 001 e 002/2025, e em 14 de março de 2026 para os editais 003 e 004/2025.

O valor da taxa de inscrição varia de acordo com o nível de escolaridade e cargo, sendo R$ 100,00 para nível médio, R$ 120,00 para Guarda e Agente, e R$ 150,00 para nível superior.

Os salários variam de R$ 1.518 a R$ 10.495,80. Os aprovados serão contratados para cargos efetivos, compondo o quadro permanente da Prefeitura de Barbalha. O prazo de validade dos concursos será de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período.

Prefeitura de Acarape (100 vagas)

A Prefeitura de Acarape, no estado do Ceará, anuncia a reabertura do concurso público que visa contratar profissionais de nível superior.

De acordo com o documento (reabertura), as inscrições podem ser solicitadas no período de 24 de dezembro de 2025 a 12 de janeiro de 2026, pelo site do Instituto Consulpam, com taxa de inscrição no valor de R$ 140,00.

As oportunidades são para:

Professor de Educação Infantil (20 Vagas)

Professor de Ensino Fundamental (26 Vagas)

Professor de Língua Portuguesa (12 Vagas)

Professor de Matemática (12 Vagas)

Professor de Ciências (6 Vagas)

Professor de História (5 Vagas)

Professor de Geografia (5 Vagas)

Professor de Arte (Educação) (4 Vagas)

Professor de Educação Física (6 Vagas)

Professor de Inglês (4 Vagas)

Quando contratados, os profissionais deverão atuar em jornada de 20 horas semanais, com remuneração no valor de R$ 2.433,88.

Candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva, no dia 12 de abril de 2026, e de prova de títulos.

O prazo de validade do concurso será de dois anos contados da data de sua homologação, podendo, por ato expresso do Poder Executivo, ser prorrogado uma única vez por igual período.

Mais informações estão disponíveis nos editais de abertura e de reabertura!

Prefeitura de Croatá (602 vagas)

Foi anunciado o novo concurso da Prefeitura de Croatá, no estado do Ceará, para o preenchimento de 602 vagas, entre imediatas e formação de reserva técnica. O edital é o de nº 01/2025, e o concurso está sob a responsabilidade do Instituto Legatus.

Os vencimentos básicos iniciais variam entre R$ 1.518,00 e R$ 6.294,12 mensais, prevendo-se jornadas semanais de trabalho entre 20 e 40 horas.

Veja os cargos



Para quem tem até o nível fundamental, os cargos são estes: Auxiliar de Serviços, Cozinheiro, Gari, Jardineiro, Merendeira, Motorista Categoria B, Motorista Categoria D e Vigia.

Quem tiver nível superior disputará os cargos de: Analista Ambiental, Analista Clínico Laboratorial, Arquiteto, Assistente Social, Cirurgião-Dentista, Educador Físico, Engenheiro (Agrônomo, Civil e Ambiental), Enfermeiro, Farmacêutico (CAF, Hospital), Fiscal Ambiental, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Nutricionista, Professor (AEE, Ciências, Educação Física, Educação Infantil, Geografia, História, Língua Portuguesa, Matemática, Intérprete de Libras e Polivalente), Psicólogo, Psicopedagogo, Tecnólogo Ambiental, Terapeuta Ocupacional e Veterinário.

Para o nível médio/técnico, as chances são: Agente Comunitário de Saúde, Agente de Endemias, Agente Educacional, Agente Administrativo, Auxiliar de Laboratório, Fiscal de Obras, Fiscal de Tributos, Guarda Civil Municipal, Inspetor Sanitário, Monitor de Creche, Recepcionista, Secretário Escolar, Técnico em Enfermagem, Técnico em Edificações, Técnico em Saúde Bucal e Técnico em Radiologia.

As inscrições estarão abertas via site do Instituto Legatus, de 02 de dezembro de 2025 até 20 de janeiro de 2026, conforme o cronograma. As taxas são de R$ 85,00 (fundamental), R$ 100,00 (médio/técnico) e R$ 130,00 (superior).

O regulamento lembra que o período de inscrições poderá ser prorrogado por necessidade de ordem técnica e/ou operacional, a critério da Prefeitura Municipal de Croatá e/ou do Instituto Legatus.

Prefeitura de Eusébio (281 vagas)

A Prefeitura Municipal de Eusébio, no estado do Ceará, publicou um novo edital (001/2026) para a reposição de 107 vagas imediatas, além de 174 cadastros de reserva de profissionais de nível superior.

Todas as ocupações são direcionadas ao quadro temporário da Educação, nos empregos de Diretor Escolar, Coordenador Pedagógico/Educação Infantil, Coordenador Pedagógico/Ciclo de Alfabetização, Coordenador Pedagógico/Anos Iniciais, Coordenador Pedagógico/Anos Finais e Coordenador Pedagógico EITI (Tempo Integral).

A carga horária mensal dos servidores será de 200 horas, em troca de salário inicial no valor de R$ 4.867,77. O prazo de validade do seletivo será de dois anos, prorrogáveis.

As inscrições serão realizadas exclusivamente na página eletrônica do Consulpam, no período de 9 a 14 de janeiro de 2026.

Prefeitura de Granjeiro (várias vagas)

Foi lançado o edital nº 001/2026 para a realização de processo seletivo simplificado na Prefeitura Municipal de Granjeiro. A meta é prover funções públicas nas áreas do magistério, fonoaudiologia, nutrição, psicologia e muitas outras.

Cargos

O processo simplificado de Granjeiro possui cargos ligados ao setor educacional à disposição, que são: Educação Infantil ao 5º ano;Professor do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) – Língua Portuguesa; Professor do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) – Língua Inglesa; Professor do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) – Matemática; Professor do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) – Ciências; Professor do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) – Educação Física; Professor do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) – História; e Professor do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) – Geografia.

As demais ocupações disponíveis são: Fonoaudiólogo; Motorista Categoria D; Nutricionista; Psicólogo; Psicopedagogo; Terapeuta Ocupacional; Assistente Social; Visitador; Motorista Categoria B; Facilitador de Oficinas; Orientador Social; e Entrevistador do Bolsa Família.

Inscrições



As inscrições serão efetuadas, exclusivamente, por meio do cadastramento no site da Prefeitura, das 14h do dia 7 de janeiro às 23h59 do dia 13 de janeiro de 2026. Não haverá cobrança de taxa para a inscrição.

Prefeitura de Irauçuba (3 vagas)

A organização do concurso público está sob a responsabilidade do Instituto IBDO Projetos, e os salários previstos são de R$ 4.000,00, com jornadas semanais de 40 horas.

Cargos



O edital oferece somente duas vagas imediatas para Fiscal Ambiental (40 horas). Podem disputar pessoas que tenham formação em nível de graduação em áreas como: Arquitetura, Engenharia Florestal, Engenharia Civil, Engenharia Agronômica, Engenharia Química, Engenharia de Pesca e Engenharia Elétrica.

Também serão aceitos os cursos de Engenharia Ambiental, Engenharia Sanitária, Química Industrial, Biologia, Geologia, Geografia e Tecnologia em Saneamento Ambiental, Tecnologia em Processos Químicos e/ou Tecnologia em Gestão Ambiental.

Já a outra vaga única é para Analista Ambiental (40 horas), voltada para quem possui formação em áreas como: Arquitetura, Engenharia Florestal, Engenharia Civil, Engenharia Agronômica, Engenharia Química, Engenharia de Pesca, Engenharia Elétrica, Engenharia Ambiental e Engenharia Sanitária.

Podem participar também profissionais graduados em Química Industrial, Biologia, Geologia, Geografia e Tecnologia em Saneamento Ambiental, Tecnologia em Processos Químicos e Tecnologia em Gestão Ambiental.

Inscrições



As inscrições estarão abertas entre 9h do dia 12 de janeiro e 23h59 do dia 12 de fevereiro de 2026, pelo site do IBDO Projetos. Será possível se inscrever para os dois cargos.

O edital completo deve ser lido antes do cadastramento, e a taxa é de R$ 100,00.

Prefeitura de Paracuru (687 vagas)



Edital nº 001/2026 do novo concurso público da Prefeitura de Paracuru, no estado do Ceará. Desta vez, a meta é a reposição de 131 vagas imediatas e a formação de banco de reserva contendo 556 classificados.

Quem tiver curso técnico de nível médio em Secretaria Escolar poderá disputar as vagas no cargo de Secretário Escolar – 40 horas, que tem salário inicial de R$ 2.300,00.

Para o nível superior, todas as chances se destinam à carreira de Professor – 40 horas (salário inicial de R$ 5.376,56), nos segmentos de: Inglês, Educação Física, Educação Infantil, Ensino Fundamental I e Arte – Educação.

Inscrições



As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site do Instituto Consulpam, entre os dias 6 e 26 de janeiro de 2026.

Colégio Militar do Rio de Janeiro (80 vagas)



O novo edital n.º 01/CMRJ/2026 foi publicado no Diário Oficial da União, trazendo 80 vagas para a Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT), por meio das normas e instruções previstas pelo concurso do Colégio Militar do Rio de Janeiro.

As oportunidades serão distribuídas por diversas unidades da instituição, entre as cidades de Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Belém (PA), Campo Grande (MS), Curitiba (PR), Juiz de Fora (MG), Fortaleza (CE), Manaus (AM), Porto Alegre (RS) e Recife (PE).

Disciplinas disponíveis



Conforme apresentado pelo edital do Colégio Militar do Rio de Janeiro, as oportunidades contemplam as disciplinas de Matemática, Língua Portuguesa, Sociologia, Língua Inglesa, Filosofia e Física.

Também são mencionadas Química, Biologia, Geografia, Arte, Educação Física e História. Para concorrer, o candidato deverá cumprir os requisitos previstos pelo edital, além de possuir a formação compatível com a área para a qual pretende pleitear.

Remuneração, carreira e jornada



A forma de ingresso na Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT) ocorrerá pela Classe A – nível 1, onde é exigida a graduação (licenciatura ou complemento com curso de formação pedagógica).

O vencimento inicial para essa classe é de R$ 6.180,86, sendo este valor acrescido de retribuições por titulação (RT), conforme os níveis de instrução apresentados pelos candidatos. A carga horária prevista é de 40 horas semanais e as RT consideram os seguintes valores:

R$ 618,08: para aperfeiçoamento (R$ 6.798,94 – total);

R$ 1.236,17: para especialização (R$ 7.417,03 – total);

R$ 3.090,43: para mestrado (R$ 9.271,29 – total);

R$ 7.107,99: para doutorado (R$ 13.288,85 – total).



Inscrições



O concurso do Colégio Militar do Rio de Janeiro receberá as inscrições a partir das 10h do dia 12 de janeiro até as 16h do dia 24 de fevereiro de 2026, no site do IGECAP. Será efetuada a cobrança de taxa de inscrição no valor de R$ 154,00 para todos os participantes.

Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSERH (152 vagas)



O concurso EBSERH está com 152 vagas imediatas abertas para a contratação de Médicos em funções efetivas. A oferta foi anunciada por meio do edital nº 01/2026, que está sob a organização da Fundação Getúlio Vargas.

Para concorrer é preciso ter nível superior em Medicina, registro no CRM e residência / especialização em áreas como Acupuntura, Anestesiologia, Cardiologia, Cirurgia Geral, Dermatologia, Endocrinologia, Gastroenterologia, Geriatria, Mastologia, Medicina do Trabalho e outras.

Os selecionados irão trabalhar tanto na Administração Central da EBSERH, no Distrito Federal, como em Hospitais da:

Universidade Federal do Amazonas;

Universidade Federal do Amapá;

Universidade Federal do Pará;

Universidade Federal do Piauí;

Universidade Federal de Roraima;

Universidade Federal do Ceará;

Universidade Federal de Campina Grande;

Universidade Federal da Paraíba;

Universidade Federal do Rio Grande do Norte;

Universidade Federal do Alagoas;

Universidade Federal da Bahia;

Universidade Federal do Pernambuco;

Universidade Federal do Vale do São Francisco;

Universidade Federal do Sergipe;

Universidade de Brasília;

Universidade Federal de Goiás;

Universidade Federal da Grande Dourados;

Universidade Federal do Mato Grosso do Sul;

Universidade Federal do Mato Grosso;

Universidade Federal do Norte do Tocantins;

Universidade Federal do Espírito Santo;

Universidade Federal de Minas Gerais;

Universidade Federal de Juiz de Fora;

Universidade Federal do Triângulo Mineiro;

Universidade Federal de Uberlândia;

Universidade Federal Fluminense;

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro;

Universidade Federal do Rio de Janeiro;

Universidade Federal de São Carlos;

Universidade Federal do Paraná;

Universidade Federal de Pelotas;

Universidade Federal de Santa Maria;

Universidade Federal de Santa Catarina.



Remuneração



A remuneração prevista varia conforme a carga horária de trabalho. No caso de jornadas de 24 horas semanais (120h mensais), o valor é de R$ 11.464,35 por mês. Já considerando 40 horas semanais (200h mensais), a quantia é de R$ 19.107,31 por mês.

Inscrição



As inscrições no concurso EBSERH já foram iniciadas e poderão ser realizadas até o dia 30 de janeiro de 2026. A solicitação deve ser feita de maneira exclusivamente online por meio do preenchimento de ficha eletrônica no site da FGV.

A confirmação da inscrição se dará após o pagamento de taxa única de R$ 180,00. A isenção desse custo será concedida para quem for registrado no CadÚnico, ou doador de medula óssea.

