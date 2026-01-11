Governo do Ceará faz leilão de Hilux, motos e até ar-condicionado

Toyota Hilux estará no leilão do Governo do Ceará (imagem meramente ilustrativa) / Crédito: Divulgação

O Governo do Ceará vai colocar à venda caminhonetes Toyota Hilux, motocicletas, aparelhos de ar-condicionado, computadores e outros bens móveis por meio de um leilão público on-line marcado para o próximo dia 16 de janeiro, a partir das 9 horas. Os lances iniciais partem de R$ 300, conforme edital divulgado pela Secretaria do Planejamento e Gestão do Estado (Seplag-CE).

Também serão leiloadas motocicletas e sucatas veiculares, o que amplia as possibilidades tanto para revendedores quanto para pessoas físicas interessadas em uso próprio ou reaproveitamento. Segundo o secretário executivo de Gestão de Compras e Patrimônio da Seplag-CE, Caio Vitor, o leilão integra uma estratégia de racionalização do patrimônio público. "A iniciativa permite liberar espaços, reduzir custos com manutenção e gerar receita para o Estado. Para quem arremata, é uma oportunidade de adquirir bens a preços abaixo dos praticados no mercado", explica.