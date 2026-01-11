Governo do Ceará faz leilão de Hilux, motos e até ar-condicionado; veja valoresItens fazem parte do patrimônio estadual. Certame acontece no próximo dia 16 e será totalmente on-line. Saiba como participar
O Governo do Ceará vai colocar à venda caminhonetes Toyota Hilux, motocicletas, aparelhos de ar-condicionado, computadores e outros bens móveis por meio de um leilão público on-line marcado para o próximo dia 16 de janeiro, a partir das 9 horas.
Os lances iniciais partem de R$ 300, conforme edital divulgado pela Secretaria do Planejamento e Gestão do Estado (Seplag-CE).
O certame reúne uma ampla variedade de itens considerados antieconômicos ou inservíveis para a administração pública.
Entre os lotes, há desde sucatas de informática e móveis de escritório até veículos leves, caminhões e utilitários, com valores iniciais que ultrapassam R$ 45 mil, a depender do estado de conservação.
Na lista de veículos disponíveis estão modelos como Toyota Hilux, Ford Ranger, Renault Sandero e Ford Fiesta, além de caminhões Iveco Daily e VW Delivery.
Também serão leiloadas motocicletas e sucatas veiculares, o que amplia as possibilidades tanto para revendedores quanto para pessoas físicas interessadas em uso próprio ou reaproveitamento.
Segundo o secretário executivo de Gestão de Compras e Patrimônio da Seplag-CE, Caio Vitor, o leilão integra uma estratégia de racionalização do patrimônio público.
"A iniciativa permite liberar espaços, reduzir custos com manutenção e gerar receita para o Estado. Para quem arremata, é uma oportunidade de adquirir bens a preços abaixo dos praticados no mercado", explica.
Os interessados podem visitar os bens até o dia 15 de janeiro, nos locais indicados no edital.
A disputa será realizada exclusivamente pela internet, por meio do site do leiloeiro oficial.
O pagamento deve ser feito à vista, e os itens serão vendidos no estado em que se encontram, ficando sob responsabilidade do arrematante a retirada e eventual regularização.
Leilão de Hilux, motos e ar-condicionado no Ceará
- Quando: 16 de janeiro de 2026, a partir das 9 horas de modalidade on-line
- Mais informações: celsocunhaleiloes.com.br