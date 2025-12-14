Lula quer "rigor absoluto" e pode tirar concessão da Enel em SP

Durante o lançamento do canal SBT News, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e o governador do estado, Tarcísio de Freitas, pedem ação de Lula no caso do apagão / Crédito: Reprodução/X/@poponze

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), cobrou "rigor absoluto" nas apurações de responsabilidade da distribuidora de energia Enel sobre apagão ocorrido em São Paulo. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado

O movimento do Governo Federal ocorre após o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), pedir ao presidente Lula ajuda com a situação da Enel. O momento foi flagrado em vídeo, durante lançamento do canal SBT News, em Osasco (SP), na sexta-feira, 12. Em discurso, Nunes afirmou: "Eu espero que na segunda-feira, na estreia, presidente, a gente não tenha ainda a cidade de São Paulo com a Enel, o senhor precisa nos ajudar nisso. Não tá fácil", disse. Após os discursos, Nunes - ao lado do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) - reforçou o pedido.

Na última quinta-feira, 11, Tarcísio já havia se pronunciado pedindo "intervenção" do Governo Federal na Enel. "A intervenção funciona; o plano de contingência, não", destacando ainda o desempenho "absolutamente insuficiente" da Enel para restabelecer a energia. Enel diz que fornecimento deve ser normalizado nesta segunda, 15 Desde 12 horas da última quarta-feira, 10, moradores de São Paulo estão enfrentando falta de energia elétrica. A cidade sofreu com a passagem de um ciclone extratropical que provocou ventos fortes e muitos estragos a pelo menos 417 mil moradores da Grande São Paulo. Em nota divulgada à imprensa nesse sábado, 13, a Enel informou que reforçou as equipes de atendimento, mobilizando "um número recorde de equipes em campo" desde o dia 10 com a perspectiva de restabelecer a energia para todos os clientes a partir desta segunda-feira, 15.