Lula quer "rigor absoluto" e pode tirar concessão da Enel em SP

Lula quer "rigor absoluto" e Governo Federal pode cancelar concessão da Enel em SPPor meio de nota divulgada neste domingo, 14, ministro de Minas e Energia informou que o governo "não tolerará falhas reiteradas, interrupções prolongadas ou qualquer desrespeito à população, especialmente em um serviço essencial como o fornecimento de energia elétrica"
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), cobrou "rigor absoluto" nas apurações de responsabilidade da distribuidora de energia Enel sobre apagão ocorrido em São Paulo.
Por meio de nota divulgada neste domingo, 14, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, ressaltou a determinação do presidente e informou que o governo "não tolerará falhas reiteradas, interrupções prolongadas ou qualquer desrespeito à população, especialmente em um serviço essencial como o fornecimento de energia elétrica".
Ainda conforme o ministro de Minas e Energia, a concessionária Enel será responsabilizada "caso não cumpra integralmente os índices de qualidade e as obrigações contratuais previstas na regulação do setor".
"O descumprimento dessas exigências poderá acarretar na perda da concessão no estado de São Paulo, além da adoção de todas as medidas legais e regulatórias cabíveis", diz em nota.
O movimento do Governo Federal ocorre após o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), pedir ao presidente Lula ajuda com a situação da Enel. O momento foi flagrado em vídeo, durante lançamento do canal SBT News, em Osasco (SP), na sexta-feira, 12.
Em discurso, Nunes afirmou: "Eu espero que na segunda-feira, na estreia, presidente, a gente não tenha ainda a cidade de São Paulo com a Enel, o senhor precisa nos ajudar nisso. Não tá fácil", disse.
Após os discursos, Nunes - ao lado do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) - reforçou o pedido.
Na última quinta-feira, 11, Tarcísio já havia se pronunciado pedindo "intervenção" do Governo Federal na Enel. "A intervenção funciona; o plano de contingência, não", destacando ainda o desempenho "absolutamente insuficiente" da Enel para restabelecer a energia.
Enel diz que fornecimento deve ser normalizado nesta segunda, 15
Desde 12 horas da última quarta-feira, 10, moradores de São Paulo estão enfrentando falta de energia elétrica. A cidade sofreu com a passagem de um ciclone extratropical que provocou ventos fortes e muitos estragos a pelo menos 417 mil moradores da Grande São Paulo.
Em nota divulgada à imprensa nesse sábado, 13, a Enel informou que reforçou as equipes de atendimento, mobilizando "um número recorde de equipes em campo" desde o dia 10 com a perspectiva de restabelecer a energia para todos os clientes a partir desta segunda-feira, 15.
"A distribuidora está trabalhando para restabelecer o serviço e normalizar o fornecimento aos consumidores atingidos pelo evento meteorológico dos dias 10 e 11 de dezembro até o fim do dia de amanhã (15/12)", disse a companhia.
Justiça de São Paulo prevê multa caso a Enel não retome serviço em 12 horas
Na noite de sexta-feira, 12, a Justiça de São Paulo acatou pedidos do Ministério Público e da Defensoria Pública de São Paulo para que a Enel retomasse o fornecimento de energia em até 12 horas, sob pena de multa de R$ 200 mil por hora.
A empresa informou que ainda não tinha sido notificada da decisão, afirmando ainda que "segue trabalhando de maneira ininterrupta para restabelecer o fornecimento de energia ao restante da população que foi afetada pelo evento climático".
