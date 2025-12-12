Ibama e Incra divulgam processo seletivo para 60 vagas

Ibama e Incra divulgam processo seletivo para 60 vagasSeleção temporária oferece oportunidades para profissionais de nível superior, com provas em duas capitais e benefícios aos aprovados
O provimento de 60 vagas temporárias e formação de cadastro reserva foram lançadas pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) em edital de processo seletivo simplificado.
As inscrições iniciam na próxima segunda-feira, 15, a partir das 14 horas e ficam abertas até às 23 horas 59 minutos do dia 8 de janeiro de 2026.
As oportunidades são destinadas a profissionais de nível superior, com remunerações que variam entre R$ 7.283,05 e R$ 9.861,23.
Do total, 40 vagas são para o Ibama, todas para o cargo de Analista Técnico de Complexidade Intelectual, distribuídas entre diferentes áreas de formação.
As outras 20 vagas são para o Incra, divididas entre perfis de Analista Técnico de Complexidade Intelectual e Analista Técnico de Complexidade Gerencial.
As provas serão objetiva e discursiva e aplicadas em uma única etapa, de caráter eliminatório e classificatório.
As avaliações ocorrerão nas cidades de Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ).
Cargos do Ibama
As funções exigem graduação específica e envolvem elaboração de análises técnicas, produção de documentos, participação em audiências públicas, vistorias e avaliação de estudos ambientais no âmbito do licenciamento.
Todas as vagas têm salário de R$ 7.283,05, jornada de 40 horas semanais e benefícios como auxílio-alimentação, auxílio pré-escolar e auxílio-transporte.
Os perfis disponíveis incluem:
- Biólogo
- Cientista social
- Profissional de Direito
- Engenheiro ambiental
- Engenheiro de minas
- Engenheiro florestal
- Engenheiro químico ou químico
- Geógrafo
- Geólogo
- Oceanógrafo
- Pedagogo
Cargos do Incra
As vagas do Incra estão ligadas à análise de peças técnicas relacionadas ao componente quilombola no licenciamento ambiental, envolvendo diagnóstico de impactos socioambientais, participação em audiências e elaboração de documentos.
Os perfis são:
- Ciências Sociais
- Direito
- Engenharia Ambiental
- Geografia
- Antropologia (Analista Técnico de Complexidade Gerencial), único cargo com remuneração maior, de R$ 9.861,23, exigindo mestrado e doutorado.
Isenção de taxa
Haverá isenção total da taxa de inscrição para candidatos amparados pelo Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e para os doadores de medula óssea.
A solicitação deve ser feita durante o período de inscrição, com envio dos documentos exigidos pelo edital.
O resultado preliminar será divulgado em 26 de dezembro de 2025, com recursos por dois dias úteis. A lista definitiva sai em 5 de janeiro de 2026.
Serviço – Processo Seletivo Ibama/Incra
- Inscrições: deverão ser realizadas exclusivamente via internet, na página de acompanhamento do processo seletivo simplificado: www.access.org.br, a partir das 14 horas do dia 15 de dezembro de 2025 até às 23 horas 59 minutos do dia 8 de janeiro de 2026.
- Vagas: 40 vagas para o Ibama (Analista Técnico – diversas formações) e 20 vagas para o Incra (Analista Técnico e Analista Técnico Gerencial)
- Com reserva para: Ampla Concorrência, pretos e pardos (PPP), pessoas com deficiência (PcD), indígenas e quilombolas.
Dúvidas e atendimento ao candidato: pelo email [email protected] ou pelo WhatsApp (61) 98308-6517
- Telefones: (61) 3030-3441 / 0800 101 0034
Atendimento: dias úteis, das 8 horas e 30 minutos às 11 horas e das 13 horas às 17 horas.
