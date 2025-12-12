Ibama e Incra divulgam processo seletivo para 60 vagas

Das 60 vagas, 40 são destinadas para o Ibama e 20 ao Incra / Crédito: Ibama/Reprodução

O provimento de 60 vagas temporárias e formação de cadastro reserva foram lançadas pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) em edital de processo seletivo simplificado. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado As inscrições iniciam na próxima segunda-feira, 15, a partir das 14 horas e ficam abertas até às 23 horas 59 minutos do dia 8 de janeiro de 2026.