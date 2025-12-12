Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ibama e Incra divulgam processo seletivo para 60 vagas

Ibama e Incra divulgam processo seletivo para 60 vagas

Seleção temporária oferece oportunidades para profissionais de nível superior, com provas em duas capitais e benefícios aos aprovados
Autor Isabella Pascoal
Autor
Isabella Pascoal Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O provimento de 60 vagas temporárias e formação de cadastro reserva foram lançadas pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) em edital de processo seletivo simplificado.

As inscrições iniciam na próxima segunda-feira, 15, a partir das 14 horas e ficam abertas até às 23 horas 59 minutos do dia 8 de janeiro de 2026.

As oportunidades são destinadas a profissionais de nível superior, com remunerações que variam entre R$ 7.283,05 e R$ 9.861,23.

Do total, 40 vagas são para o Ibama, todas para o cargo de Analista Técnico de Complexidade Intelectual, distribuídas entre diferentes áreas de formação.

Leia mais

As outras 20 vagas são para o Incra, divididas entre perfis de Analista Técnico de Complexidade Intelectual e Analista Técnico de Complexidade Gerencial.

As provas serão objetiva e discursiva e aplicadas em uma única etapa, de caráter eliminatório e classificatório.

As avaliações ocorrerão nas cidades de Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ).

Leia mais

Cargos do Ibama

As funções exigem graduação específica e envolvem elaboração de análises técnicas, produção de documentos, participação em audiências públicas, vistorias e avaliação de estudos ambientais no âmbito do licenciamento.

Todas as vagas têm salário de R$ 7.283,05, jornada de 40 horas semanais e benefícios como auxílio-alimentação, auxílio pré-escolar e auxílio-transporte.

Os perfis disponíveis incluem:

  • Biólogo
  • Cientista social
  • Profissional de Direito
  • Engenheiro ambiental
  • Engenheiro de minas
  • Engenheiro florestal
  • Engenheiro químico ou químico
  • Geógrafo
  • Geólogo
  • Oceanógrafo
  • Pedagogo

Leia mais

Cargos do Incra

As vagas do Incra estão ligadas à análise de peças técnicas relacionadas ao componente quilombola no licenciamento ambiental, envolvendo diagnóstico de impactos socioambientais, participação em audiências e elaboração de documentos.

Os perfis são:

  • Ciências Sociais
  • Direito
  • Engenharia Ambiental
  • Geografia
  • Antropologia (Analista Técnico de Complexidade Gerencial), único cargo com remuneração maior, de R$ 9.861,23, exigindo mestrado e doutorado.

Leia mais

Isenção de taxa

Haverá isenção total da taxa de inscrição para candidatos amparados pelo Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e para os doadores de medula óssea.

A solicitação deve ser feita durante o período de inscrição, com envio dos documentos exigidos pelo edital.

O resultado preliminar será divulgado em 26 de dezembro de 2025, com recursos por dois dias úteis. A lista definitiva sai em 5 de janeiro de 2026.

Leia mais

Serviço – Processo Seletivo Ibama/Incra

  • Inscrições: deverão ser realizadas exclusivamente via internet, na página de acompanhamento do processo seletivo simplificado: www.access.org.br, a partir das 14 horas do dia 15 de dezembro de 2025 até às 23 horas 59 minutos do dia 8 de janeiro de 2026.
  • Vagas: 40 vagas para o Ibama (Analista Técnico – diversas formações) e 20 vagas para o Incra (Analista Técnico e Analista Técnico Gerencial)
  • Com reserva para: Ampla Concorrência, pretos e pardos (PPP), pessoas com deficiência (PcD), indígenas e quilombolas.
    Dúvidas e atendimento ao candidato: pelo email [email protected] ou pelo WhatsApp (61) 98308-6517
  • Telefones: (61) 3030-3441 / 0800 101 0034
    Atendimento: dias úteis, das 8 horas e 30 minutos às 11 horas e das 13 horas às 17 horas.

Mais notícias de Economia

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

EMPREGOS concursos

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar