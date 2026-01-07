CadÚnico ficará indisponível em todo o país nesta sexta-feira, 9

O CadÚnico é um instrumento do Governo para identificar famílias de baixa renda e viabilizar o acesso a programas sociais como o Bolsa Família Foto: Roberta Aline / MDS / Crédito: Roberta Aline / MDS

O sistema do Cadastro Único (CadÚnico) ficará temporariamente indisponível para atualizações em todo o Brasil nesta sexta-feira, 9 de janeiro de 2026. Em razão da paralisação, não haverá atendimentos relacionados ao CadÚnico nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras), Vapt-Vupt, Centros Pop, unidades regionais e na Casa do Cidadão.