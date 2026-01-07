CadÚnico ficará indisponível em todo o país nesta sexta-feira, 9

Sistema do CadÚnico ficará indisponível em todo o País nesta sexta-feira, 9A paralisação ocorre por causa da extração mensal de dados feita pela Dataprev para garantir a atualização das informações do cadastro
O sistema do Cadastro Único (CadÚnico) ficará temporariamente indisponível para atualizações em todo o Brasil nesta sexta-feira, 9 de janeiro de 2026.
Em razão da paralisação, não haverá atendimentos relacionados ao CadÚnico nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras), Vapt-Vupt, Centros Pop, unidades regionais e na Casa do Cidadão.
Durante o período de manutenção, serviços on-line — como o aplicativo Meu CadÚnico — também podem apresentar instabilidades. O atendimento será retomado normalmente na próxima segunda-feira, 12 de janeiro.
Motivo da indisponibilidade
A suspensão ocorre mensalmente por determinação do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), responsável pela coordenação nacional do sistema.
A interrupção é necessária para a extração da base mensal de dados realizada pela Dataprev, procedimento técnico que exige a paralisação temporária do sistema para assegurar a integridade e a consistência das informações.
Sobre o CadÚnico
O Cadastro Único é o principal instrumento do Governo Federal para identificar famílias de baixa renda e viabilizar o acesso a programas sociais como o Bolsa Família, o Benefício de Prestação Continuada (BPC), a Tarifa Social de Energia Elétrica e o Auxílio Gás.
A atualização periódica dos dados é fundamental para a manutenção dos benefícios e para a prevenção de pagamentos indevidos ou fraudes.
A extração mensal da base integra o processo de verificação e cruzamento de informações com outros cadastros governamentais, como o Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) e a Receita Federal, sendo considerada uma etapa essencial para a gestão do sistema.
A atualização do CadÚnico deve ser realizada, obrigatoriamente, a cada dois anos ou sempre que houver mudanças na composição familiar, endereço, renda ou situação de trabalho.
Famílias que não mantêm os dados atualizados dentro do prazo podem ter os benefícios bloqueados ou cancelados.
De acordo com o MDS, cabe ao titular do cadastro a responsabilidade pela atualização das informações para garantir o acesso contínuo aos programas sociais.
