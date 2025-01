Bolsa Família impacta positivamente na nutrição de crianças de até seis anos, aponta estudo do MDS

Pesquisa da Secretaria Extraordinária de Combate à Pobreza e à Fome (SECF) revela o impacto positivo do Programa Bolsa Família na melhoria do estado nutricional de crianças brasileiras de até seis anos de idade / Crédito: © Lyon Santos/ MDS

O Programa Bolsa Família apresentou impacto positivo na condição nutricional de crianças brasileiras de até seis anos, de acordo com levantamento da Secretaria Extraordinária de Combate à Pobreza e à Fome (SECF). A pesquisa verificou dados de 285 mil crianças acompanhadas pelo Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (Sisvan) entre 2019 e 2023.

O resultado do estudo constatou avanços em diferentes indicadores, como no Índice de Massa Corporal (IMC), com redução nos casos de magreza acentuada – de 4,9% para 3,76%.

O estudo revelou progressos no desenvolvimento infantil em indicadores como: Percentual de crianças com IMC adequado aumentou de 58,26% para 67,46%.

O sobrepeso diminuiu de 8,17% para 6,51%.

A obesidade infantil caiu de 7,9% para 5,4%.

Os casos de estatura muito baixa para a idade diminuíram de 9,32% para 5,32%, enquanto a baixa estatura caiu de 11,01% para 7,57%. Leia mais Mudanças climáticas agravam insegurança alimentar, diz pesquisadora Sobre o assunto Mudanças climáticas agravam insegurança alimentar, diz pesquisadora O diretor de Vigilância do Sisvan, Alexandre Arbex Valadares, que coordenou a pesquisa, diz que os resultados refletem o impacto do programa que vai além da transferência de renda.

“O estudo mostra que a permanência no Programa está diretamente relacionada com a melhoria no estado nutricional das crianças de 0 a 6 anos. Não se trata somente da transferência de renda, mas da permanência na creche e na escola, acesso ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), além do acompanhamento nutricional de cada uma dessas crianças”, comenta. Além disso, os dados do levantamento também revelam a recuperação significativa entre crianças que apresentaram condições nutricionais inadequadas em 2019. Dentre o público infantil pesquisado com baixa ou muito baixa estatura, 77,51% atingiram a altura adequada até 2023.

No mesmo sentido, 64,35% dos casos de magreza alcançaram um IMC adequado. Já entre as crianças com sobrepeso ou obesidade 56,76% alcançaram a eutrofia no mesmo período. "É fundamental que crianças em situação de vulnerabilidade tenham acesso a políticas públicas que garantam o direito à alimentação. Além disso, destacamos a importância de um sistema robusto de monitoramento da segurança alimentar e do estado nutricional dessas crianças, para direcionar e aprimorar nossas ações de forma efetiva”, ressaltou a secretária Extraordinária de Combate à Pobreza e à Fome do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), Valéria Burity. “A SECF está trabalhando na construção de um sistema de vigilância do Sisvan, que fortalecerá a gestão e a avaliação de informações, garantindo políticas públicas cada vez mais eficazes no combate à fome e à pobreza", completou.