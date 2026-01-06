Etanol lidera alta dos combustíveis em 2025, seguido por gasolina, diesel e GNV, diz pesquisa

Levantamento do Monitor de Preço de Combustível, estudo mensal elaborado pela Veloe em parceria com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), mostra que o brasileiro pagou mais caro por todos os combustíveis em 2025, inclusive o diesel, que em outros levantamentos de preços se mostrou estável. Segundo a Veloe, o movimento foi liderado pelo etanol hidratado, com avanço de 11% no preço médio, seguido pela gasolina comum (+5,2%), gasolina aditivada (+5,1%), diesel S-10 (+2,8%), diesel comum (+2,7%) e, de forma mais discreta, pelo GNV (+0,3%).

Para André Turquetto, CEO da Veloe, os dados mostram uma pressão estrutural sobre os preços de alguns combustíveis, especialmente no etanol, que acabou se destacando no balanço anual: "Esse movimento reflete uma combinação de fatores econômicos, regulatórios e produtivos, além de dinâmicas próprias do mercado de energia, que impactam diretamente o orçamento das famílias e das empresas." Dezembro Em dezembro de 2025, os preços médios nacionais por litro foram de R$ 6,279 na gasolina comum, R$ 6,425 na gasolina aditivada, R$ 4,473 no etanol hidratado, R$ 4,650 no GNV, R$ 6,122 no diesel comum e R$ 6,179 no diesel S-10. Em relação aos dados de novembro, o etanol apresentou a maior variação mensal (+2,3%), seguido por diesel comum e gasolina comum (+0,3% cada). Diesel S-10 e gasolina aditivada tiveram alta de 0,2%, enquanto o preço médio do GNV recuou 1,0% nos postos.

Ao longo de 2025 (comparando os preços nacionais entre dezembro de 2024 e dezembro de 2024), três combustíveis ficaram mais caros para os brasileiros: etanol hidratado (+7,4%), gasolina comum (+1,0%) e gasolina aditivada (+0,9%). Em contraste, GNV (-2,3%), diesel comum (-0,7%) e diesel S-10 (-0,6%) apresentaram recuos nos preços médios nacionais. A gasolina comum encerrou dezembro com valor médio de R$ 6,279, com altas mais expressivas no Norte (R$ 6,693) e Centro-Oeste (R$ 6,374). O etanol foi vendido, em média, a R$ 4,473, com os maiores preços no Norte e Nordeste. Já o diesel S-10, apesar da leve alta no último mês do ano, ficou 0,6% mais barato ao longo de 2025, graças aos recuos nos preços cobrados no Nordeste e no Sul. Flex