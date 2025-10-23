CE: 58% dos MEIs do CadÚnico empreenderam após benefício

58% dos MEIs do CadÚnico no Ceará empreenderam após ingressar no cadastro, diz governoQuantitativo no Ceará é superior à média nacional (55%). No País, são mais de 2,5 milhões de empreendedores que iniciaram atividade após ingressar no cadastro social
Mais de 100 mil microempreendedores individuais cearenses iniciaram a atividade após ingressar no Cadastro Único dos Programas Sociais (CadÚnico). O percentual é equivalente a 58,8% dos empreendedores neste recorte.
Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado
No Nordeste, o índice cearense só fica atrás de Maranhão, que também lidera o indicador nacionalmente, com 60,2%, de Sergipe (59,7%) e Paraíba (59,2%).
Na prática, os números revelam que a maioria dos MEIs que estão no cadastro social do Governo Federal decidiu investir em negócios após ter acesso a programas sociais. No País, a média é de 55%, com 2,5 milhões de empreendedores que começaram no mundo dos negócios após a inscrição.
Os dados de agosto de 2025 fazem parte de levantamento inédito produzido a partir de parceria entre Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) e o Serviço Nacional de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).
Outro ponto do levantamento é que a maioria dos MEIs recebe algum benefício social, sobretudo do Programa Bolsa Família.
Dos 4,6 milhões de MEIs com o responsável no CadÚnico, 41,7% são beneficiários do Bolsa Família. No Ceará, esse percentual é maior, de 51,7%, com mais de 150 mil pessoas.
Os estados do Amazonas (56,3%), Acre (54,8%) e Piauí (54,6%) são os que possuem maior percentual de MEI com família beneficiária do Bolsa Família.
LEIA TAMBÉM | O POVO é vencedor da 1ª edição do Prêmio ABDE de Jornalismo com o Especial Retratos do Bolsa Família; veja série de reportagens
Ao nível nacional, os MEIs cujas famílias são beneficiárias do principal programa social brasileiro têm negócios no setor de serviços, que concentra 52,9% dos empreendimentos, seguido pelo comércio (27,5%), indústria (9,7%), construção (9,3%) e agropecuária (0,5%).
O ministro Wellington Dias, do MDS, destaca que os dados evidenciam o êxito da implementação da nova Regra de Proteção do Bolsa Família.
Ela permite que famílias aumentem seus ganhos e ultrapassem a renda mensal máxima para entrar no programa e, ainda assim, continuem recebendo o benefício por um tempo.
Para o titular do MDS, isso oferece uma transição segura para as famílias que começam a melhorar a condição financeira.
“Esse estudo apresentado mostra a verdade. Primeiro, a mudança do novo Bolsa Família neste governo do presidente Lula. Segundo, desmente a questão sobre abrir um CNPJ e perder o Bolsa Família. São 4,6 milhões de pessoas do Cadastro Único que já se formalizaram, viraram empreendedores e continuam no cadastro”, destaca.
Outro recorte da pesquisa avalia o alcance do trabalho do Sebrae, de apoio aos pequenos empreendedores que fazem parte do CadÚnico.
Do universo de 95,3 milhões de pessoas inscritas no CadÚnico, 4,6 milhões são MEI e mais de um terço (34,1%) já foi atendido pelo Sebrae ao menos uma vez entre janeiro de 2020 e julho deste ano.
Leia mais
Este apoio da entidade tem dado resultado: os MEIs que estão no Cadastro e foram atendidos pelo Sebrae possuem maior percentual de empresas ativas (78,9%) em comparação àqueles não atendidos (61,5%).
“Ainda temos muito para crescer a partir desta parceria com o MDS. A atuação integrada fortalece a identificação de um público importante. Enquanto o MDS identifica e acompanha as famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica, o Sebrae oferece apoio técnico e estratégico (aqueles que decidem empreender)”, afirma o presidente do Sebrae, Décio Lima.
Décio ainda enfatiza que, juntos, esses elos “criam condições para que empreendedores transformem oportunidades em resultados concretos e sustentáveis”.
LEIA AINDA | Bolsa Família: Dá para viver “muito bem” só com o benefício?
Bolsa Família: Beneficiários são “preguiçosos” que não trabalham?
É por causa da política que o Bolsa Família não acaba a pobreza?
Momento de abertura da empresa
Mais da metade dos MEIs do Cadastro Único iniciaram sua atividade após ingressar no cadastro social
- Média Brasil: 55% (o equivalente a 2,5 milhões de empreendedores)
- Ceará: 58,8% (Mais de 100 mil empreendedores)
MEIs do CadÚnico e programas sociais
Percentual de MEIs cujas famílias são beneficiárias do Programa Bolsa Família, em relação ao total de MEI com o responsável pelo CNPJ no CadÚnico
- Média Brasil: 41,7% (1.917.471 de MEIs com famílias beneficiadas)
- Ceará: 51,7% (Mais de 150 mil)
Atendimento do Sebrae aos MEIs do CadÚnico
Distribuição percentual de MEIs abertos após o responsável entrar no CadÚnico e atendido pelo Sebrae
- Média Brasil: 32,7% (845.555 empreendedores)
- Ceará: 31,7% (Mais de 30 mil)
Mais notícias de Economia
Confira os assuntos econômicos no Ceará, no Brasil e no Mundo
Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado