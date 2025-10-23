CE: 58% dos MEIs do CadÚnico empreenderam após benefício

Pesquisa revela que beneficiários de programas sociais, como o Bolsa Família, se destacam entre os microempreendedores brasileiros / Crédito: Aurelio Alves

Mais de 100 mil microempreendedores individuais cearenses iniciaram a atividade após ingressar no Cadastro Único dos Programas Sociais (CadÚnico). O percentual é equivalente a 58,8% dos empreendedores neste recorte. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado

Outro ponto do levantamento é que a maioria dos MEIs recebe algum benefício social, sobretudo do Programa Bolsa Família. Dos 4,6 milhões de MEIs com o responsável no CadÚnico, 41,7% são beneficiários do Bolsa Família. No Ceará, esse percentual é maior, de 51,7%, com mais de 150 mil pessoas. Os estados do Amazonas (56,3%), Acre (54,8%) e Piauí (54,6%) são os que possuem maior percentual de MEI com família beneficiária do Bolsa Família.

Ao nível nacional, os MEIs cujas famílias são beneficiárias do principal programa social brasileiro têm negócios no setor de serviços, que concentra 52,9% dos empreendimentos, seguido pelo comércio (27,5%), indústria (9,7%), construção (9,3%) e agropecuária (0,5%). O ministro Wellington Dias, do MDS, destaca que os dados evidenciam o êxito da implementação da nova Regra de Proteção do Bolsa Família.