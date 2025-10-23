Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

CE: 58% dos MEIs do CadÚnico empreenderam após benefício

58% dos MEIs do CadÚnico no Ceará empreenderam após ingressar no cadastro, diz governo

Quantitativo no Ceará é superior à média nacional (55%). No País, são mais de 2,5 milhões de empreendedores que iniciaram atividade após ingressar no cadastro social
Autor Samuel Pimentel
Samuel Pimentel Jornalista no OPOVO
Mais de 100 mil microempreendedores individuais cearenses iniciaram a atividade após ingressar no Cadastro Único dos Programas Sociais (CadÚnico). O percentual é equivalente a 58,8% dos empreendedores neste recorte.

No Nordeste, o índice cearense só fica atrás de Maranhão, que também lidera o indicador nacionalmente, com 60,2%, de Sergipe (59,7%) e Paraíba (59,2%).

Na prática, os números revelam que a maioria dos MEIs que estão no cadastro social do Governo Federal decidiu investir em negócios após ter acesso a programas sociais. No País, a média é de 55%, com 2,5 milhões de empreendedores que começaram no mundo dos negócios após a inscrição.

Os dados de agosto de 2025 fazem parte de levantamento inédito produzido a partir de parceria entre Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) e o Serviço Nacional de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

Outro ponto do levantamento é que a maioria dos MEIs recebe algum benefício social, sobretudo do Programa Bolsa Família.

Dos 4,6 milhões de MEIs com o responsável no CadÚnico, 41,7% são beneficiários do Bolsa Família. No Ceará, esse percentual é maior, de 51,7%, com mais de 150 mil pessoas.

Os estados do Amazonas (56,3%), Acre (54,8%) e Piauí (54,6%) são os que possuem maior percentual de MEI com família beneficiária do Bolsa Família.

Ao nível nacional, os MEIs cujas famílias são beneficiárias do principal programa social brasileiro têm negócios no setor de serviços, que concentra 52,9% dos empreendimentos, seguido pelo comércio (27,5%), indústria (9,7%), construção (9,3%) e agropecuária (0,5%).

O ministro Wellington Dias, do MDS, destaca que os dados evidenciam o êxito da implementação da nova Regra de Proteção do Bolsa Família.

Ela permite que famílias aumentem seus ganhos e ultrapassem a renda mensal máxima para entrar no programa e, ainda assim, continuem recebendo o benefício por um tempo.

Para o titular do MDS, isso oferece uma transição segura para as famílias que começam a melhorar a condição financeira.

“Esse estudo apresentado mostra a verdade. Primeiro, a mudança do novo Bolsa Família neste governo do presidente Lula. Segundo, desmente a questão sobre abrir um CNPJ e perder o Bolsa Família. São 4,6 milhões de pessoas do Cadastro Único que já se formalizaram, viraram empreendedores e continuam no cadastro”, destaca.

Outro recorte da pesquisa avalia o alcance do trabalho do Sebrae, de apoio aos pequenos empreendedores que fazem parte do CadÚnico.

Do universo de 95,3 milhões de pessoas inscritas no CadÚnico, 4,6 milhões são MEI e mais de um terço (34,1%) já foi atendido pelo Sebrae ao menos uma vez entre janeiro de 2020 e julho deste ano.

Este apoio da entidade tem dado resultado: os MEIs que estão no Cadastro e foram atendidos pelo Sebrae possuem maior percentual de empresas ativas (78,9%) em comparação àqueles não atendidos (61,5%).

“Ainda temos muito para crescer a partir desta parceria com o MDS. A atuação integrada fortalece a identificação de um público importante. Enquanto o MDS identifica e acompanha as famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica, o Sebrae oferece apoio técnico e estratégico (aqueles que decidem empreender)”, afirma o presidente do Sebrae, Décio Lima.

Décio ainda enfatiza que, juntos, esses elos “criam condições para que empreendedores transformem oportunidades em resultados concretos e sustentáveis”.

Momento de abertura da empresa

Mais da metade dos MEIs do Cadastro Único iniciaram sua atividade após ingressar no cadastro social

  • Média Brasil: 55% (o equivalente a 2,5 milhões de empreendedores)
  • Ceará: 58,8% (Mais de 100 mil empreendedores)

MEIs do CadÚnico e programas sociais

Percentual de MEIs cujas famílias são beneficiárias do Programa Bolsa Família, em relação ao total de MEI com o responsável pelo CNPJ no CadÚnico

  • Média Brasil: 41,7% (1.917.471 de MEIs com famílias beneficiadas)
  • Ceará: 51,7% (Mais de 150 mil)

Atendimento do Sebrae aos MEIs do CadÚnico

Distribuição percentual de MEIs abertos após o responsável entrar no CadÚnico e atendido pelo Sebrae

  • Média Brasil: 32,7% (845.555 empreendedores)
  • Ceará: 31,7% (Mais de 30 mil)

