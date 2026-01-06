Alckmin: projeto para desonerar exportação está pronto para ser votado; espera é para fevereiro

O ministro afirmou que o projeto, que está no Senado, dá um grande estímulo para empresas de todos os níveis conseguirem acessar novos mercados.

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, disse nesta terça-feira, 6, que espera votar em fevereiro um projeto para desonerar a exportação. Segundo ele, quem deixou de exportar para os Estados Unidos, poderá reorientar suas vendas com 3% de crédito tributário.

"Está pronto para ser votado, a gente espera que vote agora em fevereiro. Aprovado, nós vamos ter aí um estímulo grande para que as empresas de todos os níveis, micro, pequenas, médias e grandes, possam conquistar novos mercados, tendo 3% a mais de crédito tributário", afirmou Alckmin.

Além disso, ele disse estar otimista para o saldo comercial brasileiro em 2026 mesmo com as instabilidades geopolíticas. Ele comemorou que o Brasil conseguiu reduzir o tempo de exportações e importações do país de mais de 10 dias para 4 a 5 dias, no caso das vendas, e de 6 a 8 dias nas compras internacionais.

"Nós estamos otimistas de que mesmo num cenário de geopolítica com maior instabilidade, a gente vai crescer o comércio exterior. E ele é fundamental", disse Alckmin.