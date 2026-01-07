IPTU Fortaleza 2026: tributo tem até 10% de desconto e 11 parcelas

A Prefeitura de Fortaleza divulgou as regras do IPTU, mas a emissão não está disponível no site / Crédito: FCO FONTENELE

O Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) de Fortaleza para 2026 tem até 10% de desconto com a combinação do pagamento em cota única (8%) e beneficio de até 2% do programa municipal de nota fiscal. A cobrança vence no dia 6 de fevereiro para quem optar por pagar o valor integral em parcela única com o desconto máximo (8%) ou pode ser dividida em até 11 vezes, a partir desta mesma data, com vencimento no quinto dia útil de cada mês.

O vencimento para 6 de fevereiro é o do maior abatimento, de 8%. Se a escolha for por 6 de março, cai para 6%, e em 8 de abril cai para 4%. A Prefeitura de Fortaleza divulgou os detalhes sobre o imposto no Diário Oficial do Município da terça-feira, 6 de janeiro de 2026, mas a emissão somente ficou disponível no fim da tarde de quarta-feira, 7. A mensagem que aparecia era "IPTU Não Liberado". O acesso ao Documento de Arrecadação Municipal (DAM) foi oficialmente liberado nesta quinta-feira, 9 de janeiro.

Há duas formas de emissão para quitar o tributo. O DAM poderá ser gerado online diretamente no site da Secretaria de Finanças de Fortaleza (Sefin) sefin.fortaleza.ce.gov.br ou via boleto recebido em casa. Isso porque o papel será enviado por meio físico exclusivamente para os contribuintes que utilizaram os Correios para o pagamento no exercício anterior. Sobre as alíquotas, elas continuam as mesmas dos exercícios anteriores, variando de 0,6% a 2%.

O que foi aprovado em novembro de 2025 foram mudanças na cobrança do IPTU em relação à base de cálculo e nas metodologias de avaliação dos imóveis para obtenção do valor venal atualizado ao menos uma vez a cada quatro anos. Valor venal do imóvel corresponde ao preço pelo qual o bem seria negociado em condições normais de mercado. À época, a Prefeitura justificou que se tratava de uma modernização do Código Tributário Municipal (CTM) para manter essa referência de cobrança sempre atual.

Nos anos em que não houver atualização da base de cálculo, os valores do imposto deverão ser corrigidos pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - Especial (IPCA-E). Neste ano, portanto, o reajuste ficou em 4,41%, com exceção de imóveis que tiveram algum tipo de reforma ou mudanças no entorno que causaram valorização. Mas é possível contestar o valor do imposto, conforme as dicas mais abaixo.